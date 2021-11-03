2008年12月25日，19歲男子徐志皓在時任立委賴清德等民代陪同下，開記者會控訴警方用槍過當，害他同行友人中槍，半身癱瘓，憤怒要求國家賠償。沒想到，警方因為這場記者會，循線查出身為「被害人」的徐男，竟殘忍性侵殺害1名女國中生，遺體直到案發半年後才被找到，早已成為枯骨。

2008年11月6日，就讀國中的方姓少女睡過頭遭父親責罵，心情不好，負氣約鄧姓女同學一起翹課打網咖，巧遇同校的許姓少年，許男隨即提議，一起到新店找他「大哥」徐男打發時間，沒想到這一去，方女從此失聯。

同年12月21日，徐男偷開父親的車載許男出遊，遇到警方攔撿，因為心虛，加速衝撞員警逃逸，員警情急下拔槍射擊輪胎，流彈打中副駕駛座的許男，送醫急救雖保住一命，但下半身癱瘓，徐男為此找上時任立委的賴清德及民進黨議員開記者會，控訴警方用槍不當，要求國賠。

鄧女看到記者會新聞畫面，突然情緒激動，身旁友人察覺有異追問，鄧女才表示，她當時和方女就是被畫面中的徐男帶走，她幸運獲釋，但方女恐怕仍被軟禁中。

在友人持續勸說下，鄧女2009年3月終於決定赴醫院探望許男，打聽方女下落。沒想到，許男稱方女早已遭徐男性侵殺害，鄧女嚇壞，趕緊報警，全案這才曝光。徐男落網後，警方根據其供詞，2009年5月在新店某處荒地找到方女的枯骨。

檢警調查認定，徐男與3人碰面後，先哄騙到住處，持鋁條打昏鄧女，將她綑綁、膠帶封口，命許男看守，再帶方女進房間性侵得逞。徐男擔心犯行曝光，先是指使許男殺人滅口，許男不敢，徐便親自下手，掐昏方女後，再割頸放血致死。

徐男本打算連鄧女一起殺，但許男因喜歡鄧女，不停求情，徐男才同意放人，告訴鄧女「妳同學失蹤了」，並恐嚇不准曝光此事，否則對她不利，隨後將鄧女載到捷運站丟包。

徐男起訴移送法院審理初期，拒絕認罪，還曾當庭嗆殺法官，態度非常惡劣，一、二審都被判死刑。後來，徐男在監所牧師教誨下，高院更一審改口認罪，並當庭向方女父親下跪道歉，方女母親則在痛失女兒後，受洗成為基督徒，雙親最終選擇原諒，更一審因此改判他無期徒刑，案經最高法院駁回上訴，徐男免死確定。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。