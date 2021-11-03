第13輪新冠肺炎疫苗今天分2階段開放預約，提供施打AZ和輝瑞／BNT兩款疫苗，今上午10時先開放預約BNT，資格為12歲以上打第1劑，以及18歲以上且10月8日前已接種第1劑者，緊接著下午2時將開放預約AZ，條件為50歲以上打第1劑，以及8月27日前已接種第1劑AZ的全年齡民眾，總計有241.7萬人符合預約資格。

指揮中心表示，第13輪疫苗將提供BNT與AZ第一劑，以及BNT已接種滿4周與AZ已接種滿10周以上對象預約第2劑，今上午10時BNT先開放預約；下午2點換AZ，其中50歲以上未打過任一劑疫苗者，可依照自意願選擇打BNT或AZ，預約截止時間統一為4日中午12時，11月5至12日開打。

指揮中心公布第13輪公費疫苗接種計畫。（圖／指揮中心提供）

為避免1922疫苗預約平台再當機，第13輪也採取分流預約，今上午10時開放BNT預約，資格為12歲以上可打第1劑，和10月8日前已接種第1劑的18歲以上民眾打第2劑；下午2時換AZ，資格則是50歲以上可打第1劑，以及8月27日前已接種第1劑的18歲以上可打第2劑。

其中年滿50歲的民眾、若還未施打任一款疫苗，可在這一輪依照自身意願，選擇AZ或BNT。另外12至17歲的國高中生施打第2劑BNT，仍採取校園集中作業，到時候會看教育單位相關期程做調整。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第13輪打BNT共計143萬人，其中打第1劑者有58萬、第2劑則是85.8萬；AZ則有98.7萬人，其中打第1劑有15.9萬人、第2劑82.8萬人。兩款疫苗的預約收單截止日皆為明（4）日中午12時，開打時程均為11月5至12日。