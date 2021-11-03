隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公布，自11/2起，水域型場所包括泡溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室等易使口罩潮濕的場合，可以不用戴口罩，再加上近日天氣轉涼，讓許多熱愛泡湯的民眾躍躍欲試，不少湯屋飯店都接到預約訂單。不過醫師提醒，秋冬是心血管疾病的好發期，往年也曾傳出因泡湯引發中風、心肌梗塞或昏厥溺斃的意外。如何安全泡湯，6大事項必知。

●泡太久、太快起身、冷熱交替、飽餐或酒後及疲倦時泡湯 最易誘發昏厥

泡溫泉、熱水澡雖然既紓壓又暖身，但是溫差變化容易誘發心血管疾病。彰化基督教醫院遠距健康諮詢中心指出，若本身就是慢性病患，更要注意這幾項泡湯準則：

1.泡湯時間：

不要超過15分鐘，過久會造成心臟負擔。

2.起身時放慢速度:

切記不要一口氣站起來走動。可以先半身露出水面或在池邊稍坐，再起身出池。

泡湯前中後都要補充水分，避免血液過度濃稠，誘發中風等急症。(示意圖/Shutterstock)

3.多喝水：

最好在泡湯前、中、後都補充水份，以免因流汗造成水份流失，使血液變得過度濃稠，引發中風。

4.看水溫：

建議湯池溫度不超過40℃。同時心血管疾病或慢性病患，務必避免三溫暖式的忽冷忽熱泡法，這種方式最危險。因為冷熱溫差過大時，會導致血管急速舒張又收縮，最易引發心肌梗塞或缺血性中風。

5.避飯後：

由於溫泉水的熱度會讓表皮血管擴張，血液集中於皮膚表面，抑制消化系統的運作及抑制食慾中樞，因此飯後一小時內不可泡溫泉。尤其酒後或飲酒過量，更不可泡溫泉。

6.揪團去：

有心血管等慢性疾病，泡湯時最好有親人陪同，避免獨自在個人池。除了慢性病患之外，一般人也不要自詡健康，要是酒後、疲勞時獨自泡湯，只怕萬一發生意外時恐沒人知道，錯失黃金搶救時機。

(資料來源/彰化基督教醫院遠距健康中心 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●舒服安全泡湯 就這樣做

由於溫泉水的溫熱作用，促使心跳加速，血壓升高，心臟負荷過重，因此大腦的血液循環變少，非常容易引起頭暈摔倒意外，甚至造成中風或心臟疾病風險增高。安全的泡法，彰基院方建議最好是：

1.先做好暖身操、暖身浴，全身放鬆，慢慢的走進溫泉池中，先泡到腰部2~3分鐘，再泡到胸口做半身浴約2至3分鐘後，再浸泡全身。

2.在不影響別人的情形下，可以在溫泉水裡行走，緩緩地活動手腳、膝蓋等關節，也可以做呼吸吐納、腹肌運動、身體或頭頸部的迴轉運動。

3.在泡湯時，盡量避開高溫的溫渠出水口。

4.泡溫泉過程中，若有有任何不舒服，例如心悸、頭暈、呼吸困難或反胃的現象產生，就應該緩緩起身，步出浴池，安靜休息至少5~10分鐘。如果情形沒有改善，就要停止泡湯，並通知服務人員。