馬斯克推文貼上曹植《七步詩》。（翻攝馬斯克推特）

躍登世界首富的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特的發文向來備受關注，2日他突然上傳中文的曹植《七步詩》，由於未多做解釋，引發全球網友熱議，不少人認為跟虛擬貨幣價格有關，但也有人猜測可能回應聯合國捐款或是美國富人稅？

馬斯克周二上午8點在推特發文，以英文寫下Humankind（人類）為題，接著附上曹植「七步詩」四句中文，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣；本是同根生，相煎何太急。」，短短幾個小時已經累積9.9萬個讚及逾2萬則留言。

馬斯克在推文中沒有任何解釋，由於這首詩有「兄弟不要相互傷害」的意思，有網友好奇是否跟狗狗幣與柴犬幣有關，還幽默回覆「豆萁」音同「Doge」，甚至改寫成

「煮doge燃doge萁，doge在釜中泣；bitcoin是同根生，相减何太急」。

特斯拉周一股價暴漲8.5%，收在1208美元再度改寫新高。馬斯克身價暴增240 億美元，高達3351億美元，穩穩坐上首富寶座，甩開排名第二亞馬遜創辦人貝佐斯1960億美元，更是巴菲特1041億美元的3倍以上。

馬斯克財富持續跳增，也讓他成為外界鎖定對象，針對美國民主黨富人稅提案，據經濟學家分析，如果這項稅收成真，馬斯克在前5年將面臨高達500億美元（約台幣1.39兆）的天價稅單。

難怪馬斯克多次抨擊民主黨富人稅計畫，稱億萬富翁稅也解決不了美國債務問題，即使對超級富豪徵收100%稅收，政府還是得向一般民眾課稅來填補財政缺口，「這是基本數學問題」。

此外，聯合國世界糧食計畫署署長畢斯利（David Beasley）日前點名馬斯克，盼他捐出60億美元，解決全球饑荒，讓4200萬人免於挨餓。對此，馬斯克霸氣回應，只要畢斯利明確說明資金運用方式，他馬上賣掉特斯拉股票捐錢。