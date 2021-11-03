全聯近期宣布收購大潤發震撼市場，引發網友議論全聯相較其他超市，優勢在哪，有網友認為全聯和一般非連鎖超市沒有多大差別，但全聯幾乎打趴其他超市，納悶到底贏在哪？有粉絲看了點出全聯強項，「全聯就正常便宜又方便，誰贏它？」、「就裝潢的看起來很乾淨啊」。

全聯日前正式宣布收購大潤發，事業版圖擴大，不少網友熱烈討論全聯的獲利能力，有網友1日在社群平台PTT上發文，納悶全聯是如何獨霸全台超市，認為全聯和非連鎖超市的價格一般無二，還是要看個別產品或特價期間撿便宜，不會有超市全部都便宜，好奇「為什麼其他超市都快被全聯打死了？」。

貼文曝光後，底下網友熱烈討論，「不是他夯，是都被它吃下」、「喜美也不錯」、「壟斷成功，只要比小七全家便宜就好」、「有些全聯直接開在地方性超市對面」、「生鮮去傳統市場便宜，但比較遠啊」、「沒對手啊」、「福利熊熊福利」。

另外，有許多忠實粉絲點出全聯獨大的原因，「就裝潢的看起來很乾淨啊，不像很多超市一踏進去就有股味道」、「因為到處都是啊」、「點多，離家近，真的跟7-11一樣」、「所以哪一家超市贏全聯？求推薦」、「全聯就正常便宜又方便，誰贏它？」、「點多方便相對乾淨，多少人可以菜市場擠一圈？」、「他的設置點已經多到競爭對手是便利商店了」。