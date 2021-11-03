理想的老後退休生活，是什麼模樣？台灣面對高齡化、少子化的社會，要怎麼規劃退休生活是每個人都要面對的問題，還需考量晚年的醫療費用、長照支出，到底如何及早規劃？

台灣人壽首席策略主管葉栢宏應《康健》2021高齡國際趨勢論壇「精準健康，活躍長壽」邀請，以「金融創新 銀領健康新樂活」為題發表演說。以下是他的演講精彩摘要：

試想一下，你認為理想的老後的退休生活是什麼模樣？大多數人都會希望，老後能有健康的身體，可以到處趴趴走、環遊世界，也希望有穩定的年金可以領、衣食無虞，並且能夠有子孫、有家人相伴，含飴弄孫。

但實際上的狀況卻不是如此，隨著平均餘命增加，不健康的晚年時間也跟著增加，而且民眾普遍退休準備不足，想像中的老後經濟狀況恐怕和實際狀況有差距，再加上，如今台灣面臨高齡社會，孤獨老人問題真實存在。

●台灣邁入超高齡社會時，面臨健康與退休的4大憂慮：

1.不健康晚年：國民平均失能臥床8年

2.晚年疾病醫療費用高：老年醫療費用往往急遽增加，65歲以上民眾醫療費用，是29歲以下族群的5倍以上

3.退休金準備不足：過半民眾認為退休金不夠，試想一下，退休後活到平均餘命85歲，約25年，每個月以1～2萬元計算，至少都需幾百萬花費。

4.長照缺口大：由於高齡化、少子化影響，家中長照的人口不足，長照缺口大，但逾7成民眾不了解長照險。

●晚年長照、醫療費用增 必須精準投保

面對不健康的晚年及日漸增加的醫療費用，民眾可以怎麼做？葉栢宏建議，應掌握好健康狀況，並且精準投保，不花冤枉錢。

以台壽為例，可協助整合個人健康資訊，並且利用AI技術進行健康風險評估，針對健康弱點進行保單建議，讓民眾把錢花在刀口上。

台壽利用雲端平台匯整個人健康數據，如血糖、血壓、體重等各數值，並搭配疾病風險預測、分析，另外也整合了AI智能醫師，提供24小時即時的醫療諮詢，這項服務所有民眾都可使用，並不限於保戶。

此外，可透過AI科技精準投保。在客戶同意的狀況下，取得健康資訊進行疾病風險分析，藉由保險補強健康弱點，提供對應保障。

●如何做退休規劃？及早準備、分批補足、適時檢視

在高齡社會下，除了健康問題外，民眾對於退休準備往往充滿憂慮，但是缺乏行動，根據台灣人壽與政治大學進行的「2021台灣高齡社會退休生態觀察指標」發現：

（圖片來源 / 台灣人壽提供）

過半民眾認為退休準備、退休金不足，逾7成民眾認為，未來年金給付還會再調降，而且調降比例高，但即使在這樣的威脅下，民眾對於未來退休準備還是明顯不足，甚至熟齡族群中，有一半並沒有退休準備，值得注意的是，即使有退休準備，每月的平均金額也只有8千多元，和理想的狀況，有很大的差距。

在長照方面，調查也發現，有87％民眾擔憂長照人力不足，但有6成多民眾並不了解政府所提供的長照2.0，且近8成民眾並不了解長照險，民眾對長照準備明顯不足，已經退休的人中，逾8成並沒有準備長照保障。

面對退休準備，葉栢宏建議，要有穩定金流，將長照老本、醫療費用以及日常、娛樂開銷做好準備。可事先計劃退休人生，掌握需求，並計算盤點現有資源、資金，找出缺口，進行儲蓄規劃慢慢補足，並且善用長照險、醫療險等做好老後準備。

如今長照險也有實物給付的保單類型，可以直接提供長照需要的照護服務，補足長照人力不足的缺口；另外，也應持續檢視自己的醫療、重大疾病的保障，事先規劃老後的醫療費用。

對於一般小資族、上班族而言，建議掌握4原則，做好退休規劃：

1.及早分批購買：建議及早購買，因為愈年輕購買保險，保費愈便宜，且身體狀況較佳；分批購買則是因為如果要做好準備，恐怕難以一次買足所有保障，建議分批購買，不要求一步到位，慢慢準備即可。

2.分散風險：距離退休可能還有幾十年，就是在做長期投資，不應太過憂鬱，建議盡量分散風險。

3.善用附約：對小資族來講，手頭並不寬裕，附約費用較低、CP值較高，當資金較不充裕時，可選擇1年期附約；資金寬裕時，可改為長期附約或終身型保障。

4.定期檢視：保障難以一次到位，可視人生階段、收入調整，可望提早去達成退休規劃。