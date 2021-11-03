全台房市火熱，近年來房價漲勢驚為天人，政府多次祭出打房政策抑制日益高漲的房價，然從內政部所公布的房價指數來看，第二季至第三季的「可能成交指數」直線上升，而同期「經濟成長率」則大幅下降，網友看了驚呼，「發生什麼事？」、「通膨來了」、「抗通膨」。

1名網友分享內政部近期公布的今年房價指數，發現第三季突然暴漲，漲幅相較前幾季大幅攀升，讓他十分不解，「最近有發生什麼大事嗎？怎麼突然房價暴漲？」。

全台房價可能成交指數。（圖／翻攝自內政部）

經濟成長率。（圖／翻攝自內政部）

根據內政部的不動產資訊平台資料顯示，2021年全國房價「可能成交指數」第二季雖從129.86小幅下滑至129.45，然而到第三季卻呈45度角，大幅攀升至134.69；而同期的經濟成長率卻從第一季的9.27%暴跌至第三季的3.8%。

眼見房價大暴漲，PTT許多網友熱烈討論，「還在房產泡沫要破」、「不是已經漲超久了」、「Q3還真的不少認識的人突然買起房了」、「說缺料更好笑了」、「買來自住的真的少，都是拿來當投資的」、「低利啊，不過明年最大變數就是美國緊縮」。

另外，有網友警告，「通膨來了，不買房，錢就縮水」、「通膨時代現金就是垃圾」、「抗通膨」、「主要是通膨發威原因，房價跟隨通膨走的」、「通膨阿，不漲房價就會漲物價了」、「通膨阿，所以傻子才說沒通膨」、「通膨來了」、「通膨加上缺工問題一直沒解決」。