近日有美國工程師在網路上發文，揭露台積電的受訓內幕，其中包括高工時這項台灣時常被談及的問題，隨即在台灣掀起熱議，有網友檢討起台灣的職場文化，但亦有部分網友則認為這就是台積電成功的原因之一，「難怪美國打不贏」、「所以你們偷不走」。

晶圓代工龍頭台積電赴美設廠，公司也安排約250名美國工程師來台受訓，近期有1名美國工程師分享來台受訓的心得，提及在全球數一數二，且和美國文化截然不同的企業裡工作，的確學到許多實用技能。

然而，除了優點外，他也認為台灣的職場文化也存在著許多不能接受的事情，如12小時的高工時，軟體太過老舊、重複性過高，以及開會花的時間過多，且效果不顯著，其中又以受訓的學習軟體E-Learning中英翻譯有問題，讓整體受訓更糟，完全學不到東西。

美國工程師的貼文在經由台灣網友翻譯後，轉傳至臉書社團上，立即掀起熱烈討論，部分網友認為這的確說中台灣工程師的處境，「護國神山是勞工血汗造的，也是一種悲哀」、「這些話也是台灣人的心聲」、「太誠實不行啦」。

但也有不少網友認為這也是台積電能夠強大，並一舉奠定世界第一的成功關鍵之一，「笑死，所以台積電才屌啊，你行你們怎麼做不出來」、「看到工時這句，注定歐美一堆先進國家做不起來了」、「台灣人就是用工時換效率啊」、「那怎麼不自己生產晶片」、「有這種想法難怪intel打不過TSMC」、「啊你們美國被這樣的台積電打趴是不是表示你們更爛」、「人工偷不走」。

針對此事，台積電1日晚間回應，稱人才是重要的資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，台積電規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程；為了兼顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間保護員工健康安全和移地訓練的身心關懷，台積電表示，內部採取多樣化暢通的溝通管道保持交流，並給予協助。

對於訓練過程，台積電指出，今年4月以來，已有逾百名美國工程師抵達台灣進行培訓，內容主要包括公司介紹、文化及核心價值、核心競爭力、半導體製程與整合、半導體元件物理；以及依工作職能和職務量身定制的在職訓練。