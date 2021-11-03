台北市夜店、舞場、三溫暖業2日起可陸續復業，截至目前共完成8家業者現勘，其中阿曼達大舞場、天龍三溫暖、Klash Taipei夜店、雅士達夜總會可率先解封。此外，信義區的2家熱門夜店也遞件申請，近日也有望重新開張，信義分局晚間調派員警臨檢轄區內營業的夜店、KTV等場所，除查察有無違法情事，也看有無違反防疫規定。

台北市夜店、舞場、三溫暖業2日起可陸續復業，截至目前共完成8家業者現勘，其中阿曼達大舞場、天龍三溫暖、Klash Taipei夜店、雅士達夜總會可率先解封。此外，信義區的2家熱門夜店也遞件申請，近日也有望重新開張，信義分局晚間調派員警臨檢轄區內營業的夜店、KTV等場所，除查察有無違法情事，也看有無違反防疫規定。（鄧博仁攝）