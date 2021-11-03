夜店、舞場、三溫暖可陸續復業 北市信義分局調派員警臨檢 08:592021/11/03 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市夜店、舞場、三溫暖業2日起可陸續復業，截至目前共完成8家業者現勘，其中阿曼達大舞場、天龍三溫暖、Klash Taipei夜店、雅士達夜總會可率先解封。此外，信義區的2家熱門夜店也遞件申請，近日也有望重新開張，信義分局晚間調派員警臨檢轄區內營業的夜店、KTV等場所，除查察有無違法情事，也看有無違反防疫規定。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市夜店、舞場、三溫暖業2日起可陸續復業，截至目前共完成8家業者現勘，其中阿曼達大舞場、天龍三溫暖、Klash Taipei夜店、雅士達夜總會可率先解封。此外，信義區的2家熱門夜店也遞件申請，近日也有望重新開張，信義分局晚間調派員警臨檢轄區內營業的夜店、KTV等場所，除查察有無違法情事，也看有無違反防疫規定。 台北市夜店、舞場、三溫暖業2日起可陸續復業，截至目前共完成8家業者現勘，其中阿曼達大舞場、天龍三溫暖、Klash Taipei夜店、雅士達夜總會可率先解封。此外，信義區的2家熱門夜店也遞件申請，近日也有望重新開張，信義分局晚間調派員警臨檢轄區內營業的夜店、KTV等場所，除查察有無違法情事，也看有無違反防疫規定。（鄧博仁攝） 台北市夜店、舞場、三溫暖業2日起可陸續復業，截至目前共完成8家業者現勘，其中阿曼達大舞場、天龍三溫暖、Klash Taipei夜店、雅士達夜總會可率先解封。此外，信義區的2家熱門夜店也遞件申請，近日也有望重新開張，信義分局晚間調派員警臨檢轄區內營業的夜店、KTV等場所，除查察有無違法情事，也看有無違反防疫規定。（鄧博仁攝） 新北保大警路檢 查獲男子股溝藏毒 高雄超市搶案偵破 搶匪嘉義落網辯：遭追債欠錢 #夜店 #信義分局 #調派 #警臨檢 #舞場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4個月阻詐1.9億 彰縣金勤區賴群組解散 04:102021/11/03 地方新聞 暴走熊貓哥嗆騎士拒捕1警傷 脫口罩飄濃濃酒味4罪送辦 15:212021/11/02 社會 中市警開警車巡邏撞死路倒醉漢 依過失致死罪偵辦中 21:582021/11/02 社會 阻詐成效全國第一卻引發基層警靠北 彰化縣「金勤區」群組解散 13:512021/11/02 社會 女駕車擦撞前車「猛求和解」 警到場一查原來是這原因 10:042021/11/02 社會 新北派出所長中風多年 警政署長專程慰問 17:022021/11/02 社會 「來！搭著我的肩！」 霸氣警護視障老翁返家 09:362021/11/02 社會 男跑趴販毒遭警追捕「你丟我撿」 沿路狂灑916包毒咖啡包 11:102021/11/02 社會 24歲男打1999稱「要買汽油到北市府」 只因怨警這件事 13:052021/11/02 社會 男開車尾隨逼黑頭車遭亮槍 警圍捕竟是「王金平座車」 12:532021/11/02 社會 失智母愛不減 85歲老母半夜出門尋找半百兒 11:522021/11/02 社會 社會熱門新聞 王金平座車遭逼車隨扈下車亮槍？保六總隊：「車內持槍警戒」 - 社會 人妻拿霰彈槍抵丈夫頭 路人報案：她拿「姐夫」亂甩很噁 - 社會 「爸爸要出殯了」 男PO網苦尋失聯20年姐姐 警1小時圓夢 - 社會 百萬YouTuber理科太太驚傳婚變！律師陪同現身家事法庭 - 社會 社子島械鬥31人打5人 臉書留言嗆輸贏3人重傷倒血泊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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