夜市是台灣生活不可或缺的一環，不過有高雄網友認為，以前讓在地人引以為傲的夜市逐漸凋零，現在只剩瑞豐夜市跟一德夜市，不禁想問「高雄的夜市文化是不是快滅亡了？」

一名網友在PTT高雄板發文指出，以前跟朋友提到高雄都會很自豪地說有很多超棒的夜市，不過近幾年卻全變了樣，鼎山夜市被地主收回而收攤，青年夜市搬家後陣亡，然後高雄市政府制定落日條款規定，部分夜市遷址至凱旋站後人潮不再。讓他感嘆「本來每天都有好幾個夜市可以逛，搞到現在只剩瑞豐跟一德，怎麼會這樣？」

許多網友紛紛留言表達意見，「街道式夜市真的越來越少」、「鼎山和一德是我的遺憾」、「瑞豐已經是六合的形狀了」、「南高雄很多夜市都是被凱旋給搞垮的吧」、「前有百貨商場，後有外送優惠，誰還在逛夜市」、「沒差，反正賣的東西都差不多」。

不少人則點出致命點就是消費過高，成為壓倒夜市的最後一根稻草，「雞排、珍奶2樣就快200，不如去餐廳吃還有冷氣」、「夜市最大的特色就是要便宜，但現在夜市跟店面一樣貴」、「隨隨便便噴5.600佰還吃不飽」、「貴得要死叫夜市？倒了才正常吧」、「以前夜市是找便宜，現在夜市都當觀光夜市賣」。