對於美國貿易代表戴琦、財政部長葉倫表達美中雙方需要坐下來談一談，前民進黨立委郭正亮認為，這意味美國在經貿方面需要中國大陸談判，但是軍事政治的自尊拉不下去，加上布林肯的談話，導致美中高峰會今年不一定會成行。

美國總統拜登10月27日出席的東亞高峰會視訊會議上，批評中國大陸威脅區域和平與穩定。資深媒體人趙少康在YahooTV《鄉民來衝康》指出，中國大陸並沒有對拜登說法有所回應。

郭正亮分析，因為中國大陸知道美國都是虛招，例如美國去東協居然只提供東協1.02億美元合作，這是什麼價碼？東協GDP已經超過4兆美元，還把他們當成20年前嗎？賀錦麗訪問越南，居然只給越南100萬劑疫苗，笑死人了，越南人口有9400萬人。所以這叫虛招，沒甚麼用。中國大陸和東協有東協+1，現在又有RCEP，現在盡量避免跟美國發生軍事和政治衝突，就看美國在12月的民主高峰會如何表演。

至於中國大陸為何要避免與美國衝突？郭正亮認為，因為美國希望中國大陸跟他衝突，才能讓12月民主高峰會的反中聯盟更壯大。

郭正亮進一步解讀，美國企業、華爾街和美國政府步調不一致，例如中國大陸海關剛公布數據，中國大陸今年1到9月出口美國貿易總量成長30％；今年新增外來企業有3萬6千家。

郭正亮認為，美國在經貿方面需要中國大陸談判，包括戴琦、葉倫都表達雙方要坐下來談一談，可是軍事政治的自尊拉不下去，加上布林肯的談話，導致美中高峰會今年不一定會成行。