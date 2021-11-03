美國近年來因加速印鈔造成嚴重的通貨膨脹，希望能降低關稅來抑制通膨，但美方卻對媒體放話，要求中國兌現美中第一階段協議的相關承諾再考慮對等降稅，如此矯揉造作著實難看。中方未實現一階段協議的採購承諾，其中有疫情因素影響，合乎協議中不可抗力因素的例外條款。加上現在全球原料、生產、運輸都不順暢，降了關稅也無法擴增貿易。從北京立場看來，美國如果主動降稅，北京是歡迎的，如果還要不識相地附帶條件為自己找下台階，那就讓美國人繼續為通膨著急吧！

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）接受《路透》訪問時表示，如果中國履行美中在川普政府時期簽訂第一階段貿易協議的相關承諾，美方可能會考慮最終以對等的方式降低一些關稅。她也坦承，關稅往往會推高物價，提高消費者和企業的成本，因此降低關稅將可以產生抑制通膨的效果。美國貿易代表戴琪也指出，中方若完成承諾，或許最終以對等的方式降低一些關稅。自己想要降稅抑制通膨，卻又指望語方達成美方要求才「准予」降稅，這種高姿態確實奇怪。

美國財政部長葉倫(圖）已多次公開表示，如果中國履行美中在川普政府時期簽訂第一階段貿易協議的相關承諾，美方可能會考慮最終以對等的方式降低一些關稅。（圖／美聯社）

據中國海關統計，今年前9個月中美貿易額為5430億美元，同比增長35.4%。但是對美採購大約只完成年度目標的6成，按此速度，全年可達到採購目標的7成。不過，中方在這個問題上有2點可以與美方議價：1.今年全球新冠疫情肆虐，供應鏈、原料、運輸、需求都受到影響，疫情屬於不可抗力的天災，在協議中有例外條款可以排除未完成承諾的責任；2.因為中方想要的商品（例如晶片）受到美方科技禁運政策的人為限制，責任並不在中方。

其實美方早已想要降低關稅，聯邦政府還針對降稅進行了企業與消費者民意調查，而在先前川普時期要加稅時，曾做過類似的調查，當時調查結果有92%都反對加稅，因此新的調查結果可以預期也會與此結果類似，或者支持降稅比例還會更高。美方在此之前也拿降稅的事試探過中國的意向，但沒有獲得什麼反應。現在重提降稅問題，顯然是已經在拜登政府內部形成共識，同時也設定了議程往此方向推進。

美國降稅的政策顯然已確定，但貿易代表戴琪（圖）仍在口頭上堅持，中方若完成對美採購承諾，或許最終以對等的方式降低一些關稅。（圖／路透）

回顧這段期間執行的美中第一階段貿易協議，普遍的共識是加稅並沒有解決美中貿易失衡的問題，美國對中國的商品採購也沒有減少。在美中貿易戰開打前一年（2017），美國對中貿易逆差為3750億美元，而到2020年受到新冠疫情影響，全球貿易普遍下滑，但美中貿易逆差仍有3100億美元，因高關稅而減少的逆差幅度很小。華盛頓也認識到加稅並不會降低對中國商品的需求，而是增加消費者的負擔，同時加劇了通貨膨脹，讓更多中低收入民眾生活更為困難，因此已有愈來愈多的商業團體呼籲削減關稅。

美國各界現在對降稅已大致形成共識，華盛頓甚至已設定了議程，雖然這些麻煩都是川普搞出來的，但拜登仍要維持美國政府的顏面。葉倫、戴琪多次喊話後與劉鶴進行了一些談判，但美國還是為自己設定了一些下台階，要求中國配合演出。

美國各界已經發現美中第一階段貿易協議中，加稅並沒有解決美中貿易失衡的問題，美國對中國的商品採購也沒有減少。（圖／美聯社）

中國固然疫後經濟復蘇差強人意，但總體尚稱平穩。目前外貿上主要的問題在供應鏈混亂、原材料短缺、能源供應緊張以及運輸問題，大陸企業不是接不到訂單，很多反而是缺料、缺電與運輸障礙，因此降稅固然有好處，但解決不了現在的問題。因此在降稅的時機上，中國沒有必要著急。

但美國不同，明年2022年馬上就要面臨期中選舉，如果通膨持續惡化，明年民主黨選舉可能一敗塗地，沒有足夠國會席次支持，拜登剩下的2年任期大概也就做不了什麼事。既然如此，美國如果自動些，不要求什麼第一階段協議承諾，自已摸摸鼻子通知一下就相互降稅，否則北京很可能就讓拜登政府繼續著急下去。