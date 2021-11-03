歐洲地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre，EMSC）今晚通報，印尼塔寧巴群島（Kep. Tanimbar）外海遭到規模5.8強烈地震襲擊。

歐洲地中海地震中心表示，震源深度109公里，震央位於安汶（Ambon）東南方約440公里處。

歐洲地中海地震中心原先通報強震規模6.3，後來下修為規模5.8。（譯者：陳政一）1101103

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