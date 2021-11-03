印尼塔寧巴群島外海 遭規模5.8強震襲擊 03:322021/11/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼塔寧巴群島外海 遭規模5.8強震襲擊。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre，EMSC）今晚通報，印尼塔寧巴群島（Kep. Tanimbar）外海遭到規模5.8強烈地震襲擊。 歐洲地中海地震中心表示，震源深度109公里，震央位於安汶（Ambon）東南方約440公里處。 歐洲地中海地震中心原先通報強震規模6.3，後來下修為規模5.8。（譯者：陳政一）1101103 開卷書摘》馬斯克入選penny pincher富豪排行榜 學多種「小氣」說法 時論廣場》為政者別再當網紅了（趙政岷） #規模5 #歐洲 #地震中心 #塔寧巴 #群島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼蘇門答臘外海5.9地震 無海嘯警報 05:282021/11/02 國際 凱勝綠能 帶動電巴產業規模 04:102021/10/29 投資理財 梅克爾赴雅典告別訪問 德國希臘多年齬齟將落幕 03:402021/10/30 國際 幼兒園超收嚴重未解 新竹縣議員控告縣府圖利廠商 17:032021/10/28 社會 台灣東南部海域規模3.6地震 最大震度台東縣3級 02:252021/10/28 生活 多項法案截止期限逼近 尋求黨內共識 拜登參與協商 04:102021/10/26 全球財經 新創投資案 印度Flipkart吸金36億美元 13:592021/11/02 財經 中國國債入富 引資2,600億美元 04:102021/10/30 全球財經 《國際產業》印度政府親臨 急邀美韓電池業者赴印生產 10:512021/10/27 財經 開卷書摘》連結「沿海地區」：沿海中國的興起 07:002021/11/01 歷史 陸國家發改委十天連發18文 煤價下降態勢顯現 09:202021/10/29 兩岸 國際熱門新聞 歐洲行又哭又道歉 美總統拜登展現真性情 - 國際 - 中央社 美前國安顧問：北京2024前恐攻台 原因和川普有關 - 國際 QS亞洲大學排行榜 台大排名第19冠全台 - 國際 - 中央社 軟體出包 特斯拉在美國召回近1.2萬輛車 - 國際 - 中央社 推崇美國民主嗎？驚人民調出爐 台灣人也不挺 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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