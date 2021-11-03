日本政府今天公布2021年（令和3年）秋季外國人敘勳的受勳者名單，台灣共3位受勳者，包括前立法院長王金平、國策顧問何美玥與台中寶覺禪寺主委林善超。日本台灣交流協會感謝3人長年在日台關係發展上的無私奉獻。

日本台灣交流協會透過新聞稿表示，王金平獲頒「旭日大綬章」。他的主要經歷包括擔任台日交流聯誼會榮譽會長、曾任東日本震災台灣慰問訪日團團長；對促進日本與台灣睦鄰友好及相互理解極具貢獻。

日本台灣交流協會說，何美玥獲「旭日重光章」。她的主要經歷為擔任台灣日本關係協會科技交流委員會主委、台日產業合作推動辦公室（TJPO）榮譽顧問；對促進日本與台灣經濟暨科學技術領域的交流具卓越貢獻。

日本台灣交流協會說，林善超擔任台中寶覺禪寺主任委員、日本人遺骨管理者，在台灣對於日本人遺骨管理有貢獻，獲頒「旭日雙光章」。

日本台灣交流協會表示，對於3位受勳者長年在日台關係發展上無私的奉獻，表達衷心敬佩與感謝。

「旭日章」為日本政府每年春秋兩季頒發的高等勳章，分勳一等至六等；旭日大綬章、旭日重光章及旭日雙光章分別為勳一等、勳二等及勳五等。（編輯：楊凱翔）1101103