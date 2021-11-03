英國首相強生今天表示，在為期兩天的COP26領袖高峰會後，人類在對抗氣候變遷上開始起而追平比數，但警告說，人類仍有「很長的路要走」。

在高峰會就甲烷排放、終結森林濫伐及資助窮國做出新的承諾，以避免全球暖化最壞的情況發生後，強生對聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）達成協議審慎樂觀。

強生在羅馬20國集團（G20）領袖峰會結束後來到蘇格蘭格拉斯哥，他在取道前往義大利時告訴記者，如果對抗氣候變遷是場足球賽，人類目前是以1比5落後。

強生在記者會表示：「如今我認為你可以說…我們已追回一球，甚至兩球，我認為我們有辦法踢進延長賽。」

但是隨著各國領袖離去，留下他們的代表協商敲定氣候協議細節，強生表示：「仍有很長的路要走。」

強生特別提及，日本承諾在未來5年額外提供100億美元，挹注富國資助窮國基金。

富國2009年承諾每年替窮國籌募1000億美元資金來因應氣候變遷，但在2020年截止日期前仍短少200億美元。上週，在更新時程表之後，富國擬定出的計畫是要等到2023年才能達到目標。

格拉斯哥會議的首要目標是將全球氣溫升幅控制在只比工業化以前的時代高出攝氏1.5度以內，較2015年巴黎氣候協定（Paris Accords）呼籲將全球平均升溫控制在攝氏2度內更具企圖心。

強生強調，這兩個數字之間的差異，對較小島國「實際上是攸關生死」。

強生將比喻由足球賽轉為驚悚電影。他表示：「末日鐘仍在滴答響個不停。但是我們的拆彈小組已在現場，他們正著手剪斷炸彈線…我希望剪斷一些對的線。」（譯者：陳政一）1101103