美國總統拜登今天表示，中國國家主席習近平未親自出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）領袖高峰會是個「巨大錯誤」，並表示他不擔心美中會意外爆發武裝衝突。

拜登在格拉斯哥的記者會表示：「中國正嘗試要在世界扮演新的角色，領導世界的角色，這是可理解的─但是不出席，這算啥？」

拜登表示：「這是個極重要的議題，他們卻不來。你們這麼做，怎麼還能聲稱要扮演領導角色？」他接著說，俄羅斯總統蒲亭也一樣。

拜登說：「中國不出席，坦白的說，是個巨大錯誤。全世界都在看中國，看『他們提供甚麼價值』？」

中國是世界最大的碳排放國，習近平自2020年初爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後便未出國。

美國官員原本期待習近平親自出席在羅馬舉行的20國集團（G20）領袖峰會，並與拜登舉行首次面對面會談。後來美中官員表示兩位領袖將於年底前線上會談。不過拜登說，日期尚未設定。

拜登表示，他希望與習近平的會談能為美中關係帶來更大可預測性。美中關係因多方面的爭執惡化，包括人權議題和中國對台灣的態度日益強勢。

拜登說：「我將明確表示，這是競爭，不必然必須是衝突，沒有理由必須是衝突。」

「我也已向他表示─我不願在公開場合這麼說─我們期待他照規則行事。」（譯者：陳政一）1101103