32歲「國光女神」陳瑀希（小茉莉）去年斜槓開設酒吧副業，讓她一度忙到分身乏術，還自曝無暇尋覓新桃花。不過本刊日前多次直擊小茉莉和一名保時捷男約會，熱戀期的兩人幾乎全程黏緊緊，濃情密意之時，小茉莉更若無旁人地將右手伸進男伴的褲子裡上下游移，全程黏TT幾乎分不開。

東張西望的小茉莉露出奇妙表情，而男友的手默默放在她的大腿上。（圖／本刊攝影組）

兩人不知道在看什麼，同時轉頭過去，小茉莉同時還不斷地摳弄鼻子，相當放得開。（圖／本刊攝影組）

小茉莉在2014年曾被爆出一段主動撲倒前男友徐維孝的私密影片，一句「我要在這邊強姦你」，令無數宅男粉絲心碎，也使她清純形象一夕全毀，如今副業投資有成，而在演藝圈除了偶爾上通告之外，另在狼谷娛樂台《Game什麼東西》節目有主持工作，幾乎整個轉往網路發展。

用餐完男友付了錢，小茉莉立刻勾起手兩人一同離開。（圖／本刊攝影組）

小倆口在與中共撐一把傘，不但抱得很緊，小茉莉還把頭靠在男友肩上撒嬌。（圖／本刊攝影組）

10月13日深夜11點，本刊記者在大安區一家小吃店發現小茉莉與一名灰衣男並肩共進宵夜，用餐期間男方看似神色正常地夾菜，其實右手早已悄悄地放在小茉莉的大腿上，小茉莉則反摸灰衣男的頭髮，開心地拉著對方上演頭靠頭的小情趣，最後2人還共喝一杯飲料交換唾液，絲毫不怕提高染疫風險，可見關係不是一般友人，而是十分緊密。

在男友忙著撐傘兼摟她的同時，小茉莉的手也沒閒著，竟主動伸進男生褲裡往股溝深處摸下去。（圖／本刊攝影組）

吃飽喝足後，男子駕駛黑色保時捷休旅車載小茉莉返家，停好車後，小倆口共撐一把傘在雨中散步，全程緊摟彼此，只是走著走著，情難自持的小茉莉，原先摟著保時捷男腰部的手，竟慢慢滑進對方的股溝摸了幾把，看得讓人血脈噴張，接著便打包新歡回香閨過夜，果然還是如同過去那般熱情主動。

身材火辣的小茉莉經常在社群分享她的運動美照。（圖／翻攝自小茉莉臉書）

小茉莉與阿達共同主持電玩節目，擁有許多男性粉絲支持。（圖／翻攝自小茉莉IG）

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