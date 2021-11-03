《日股》日本股市3日休市1天 07:442021/11/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢文化日，日股3日休市1天，4日正常交易。 美企報喜 科技基金沾光 日本秋季外國人敘勳 王金平獲旭日大綬章 #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #正常交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 作夢行情股 慘被財報打醒 04:102021/11/03 財經要聞 19檔權值股 外資狂敲 04:102021/11/03 證券．權證 今日股市備忘錄 04:102021/11/03 證券．權證 定期定額 股六債四威利大 04:102021/11/03 投資理財 台灣精銳上市案 5日審議 04:102021/11/03 證券．權證 OPEC＋不增產機率高 原油價上看120美元 04:102021/11/03 財經要聞 永豐金證豐存股-美股 取消最低手續費 04:102021/11/03 證券．權證 熱門股－光罩 本季營收持續衝高 04:102021/11/03 證券．權證 運輸股5雄 Q4運價股價看漲 04:102021/11/03 財經要聞 復華：台中小型股基金 握輪動契機 04:102021/11/03 投資理財 五檔ETF除息秀 16日登場 04:102021/11/03 證券．權證 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」藏驚人內幕？他爆恐不爽2件事 - 財經 美工程師把台積電嫌到不行 網揭1技術偷不走：美國打不贏 - 財經 美股創新高！專家卻驚喊慘了 2大凶兆浮現恐釀崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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