受惠全球資本市場熱絡，帶動保險及證券期貨業飽賺，據金管會最新統計，包括銀行、證券期貨及保險等金融三業，2021年前三季稅前淨利達8021.44億元、年增達43.46％，已超越去年全年6756.58億元、提前創下全年新高紀錄。

觀察金融三業前三季獲利貢獻，以保險業達47.2％稱冠、銀行業近39.2％居次，證券期貨業則達13.6％。若銀行維持現有獲利成長步調，保險及證券期貨業至年底獲利不回吐，則今年全年金融業稅前獲利有望叩關9000億元。

保險業前三季稅前獲利3787億元、年增達1687億元或80.3％，其中壽險業3597億元、年增達1630億元或82.9％，產險業190億元、亦年增57億元或42.9％，雙雙賺贏去年全年。副局長張玉煇指出，主要受惠投資淨收益分別年增達1818億元及55億元帶動。

證券期貨業前三季稅前獲利1090.84億元、年增達549.88億元或近1.02倍。其中，證券商936.63億元、年增達515.19億元或1.22倍，投信業116.84億元、年增38.4億元或48.95％，僅期貨商37.37億元、年減3.71億元或9.03％。

證期局副局長蔡麗玲表示，今年資本市場熱絡推升證券市場交易量，加上去年同期有券商操作衍生性金融商品發生虧損，亦使比較基期較低。投信業獲利成長主要受惠基金管理資產大增，至於期貨業獲利衰退，則是因國銀存款利率調降，導致交易保證金利息收入減少。

至於銀行業前三季稅前獲利3143.6億元、年增193.2億元或6.5％，表現維持穩定，主要仍由國銀達2696.2億元、年增達210.4億元或8.5％帶動。銀行局副局長童政彰指出，放款增加使利息淨收益年增近290億元，但投資收益則較去年同期減少。