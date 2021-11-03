台灣民意基金會2日公布最新民調，面對中共武力犯台時，只有1成1認為蔡政府準備已經非常充分；其中25-34歲年輕族群，認為蔡政府已做好非常充分的準備竟是0％，引發網路熱議。有網友對此諷刺道：「817是要怎麼抗中保台？」

該民調顯示，面對中共武力犯台時，包括軍事與非軍事，蔡政府是否已經做好充分準備？11.3％非常充分，32.4％還算充分， 27.2％不太充分，20.4％一點也不充分，8.7％沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，有幾個有趣的發現，20-34 歲沒信心的人明顯比有信心的人多，65歲以上則5成5有信心，3成6沒信心，兩者形成鮮明對比；中性選民，4成有信心，4成8沒信心。畢竟，當兩岸開戰時，是年輕人上戰場，不是老人。

此消息在網路引發熱議，網友湧入PTT論壇與臉書相關新聞連結下留言：「817是要怎麼抗中保台？」「這就是所謂的嘴砲愛台灣」、「鍵盤愛台灣，就像用愛發電」、「年輕人請放心，蔡英文了解你們愛台灣，當解放軍攻台的時候，她會把你們放到最前線，讓你們充分表現出愛台灣的精神」、「覺青只會動張嘴，到時網路一斷就哭爹喊娘」、「明明有817萬人，結果看看有多少人打愛台灣疫苗就知道」。