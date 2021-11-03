歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席格魯克斯曼（Raphael Glucksmann，右二）3日率團抵台，外交部次長曾厚仁（右一）前來接機。（范揚光攝

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會籌組官方代表團今（3）日訪台，代表團上午7時許已抵達桃園國際機場，而這也是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣。

訪團成員包括特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann，法國籍）、庫畢斯（Andrius Kubilius，立陶宛籍，曾任總理）、葛芮若（Markéta Gregorová，捷克籍）、施依德（Andreas Schieder，奧地利籍）、奧弗斯（Petras Auštrevičius，立陶宛籍）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos，希臘籍）及德歐斯（Marco Dreosto，義大利籍）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問，訪問團共13人。

特別委員會主席古斯曼上午也於推特PO出登機照片，並發文表示「我要去台灣」。

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）。（圖／摘自古斯曼推特）

對於古斯曼主席率團來台訪問，外交部表達誠摯歡迎。歐洲議會官方代表團3日至5日訪台期間，將晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政委唐鳳、陸委會主委邱太三等人，並接受外交部政務次長曾厚仁代表吳釗燮部長款宴；另將與我國專研假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體進行座談。

歐洲議會官方代表團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的防疫規定與相關指引。外交部指出，這是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，意義重大。訪團成員本次希望就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題，與我政府機關官員及專家深入交換意見。