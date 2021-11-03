中央流行疫情指揮中心規畫在11月開放AZ混打BNT或莫德納，不少專家呼籲民眾，不需要特別等混打，輪到你打第二劑就快去。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男卻說，要打疫苗就打最好的，不只是保護自己，也可提升群體免疫力，而台大混打研究顯示「AZ＋莫德納的效果好」。另他也提醒，12月中開始「入境檢疫微鬆綁」，大家要小心。

沈政男昨在臉書發文表示，指揮中心昨宣布11月擬開放混打，接種完第一劑AZ，第二劑可選擇BNT或莫德納，而且將全年齡開放，不限身分類別。而指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也說，台大混打莫德納的試驗顯示，AZ＋莫德納的抗體反應與兩劑都打莫德納相當，其中間隔8周的效果又比4周還更好。

沈政男以打AZ的保護力就像陽春麵做比喻，表示近日不少人收到通知，要你去吃第二碗陽春麵，因為若不吃，最後也是拿去餵豬，但他認為要打疫苗就打最好的，有些人選擇聽信吃兩碗陽春麵的人說「喔！陽春麵也是不錯吃！跟牛肉麵差不多！」那都是你的自由。

沈政男透露，混打相隔12周的保護力更好、相隔半年好上加好，相隔一年則是好到不能再好，因為第一劑AZ疫苗的免疫記憶可以儲存一年以上，幾乎不會衰退。

沈政男也說，將自己的保護力用到最好，不只是保護自己，也可提升群體免疫力，這是愛國的表現。而且從12月中開始，自低風險國家入境規定將改為「10＋4」，而高風險國家（英國、印度、緬甸）來台的人數則不到入境旅客的10％。換句話說，從12月中開始「入境檢疫微鬆綁」大家要小心一點！「防疫當局必須考量各方利益，做出防疫手段調整，而這樣的調整是不是符合個人的最大利益，自己去想清楚。」

沈政男坦言，大陸的本土疫情有些壓不下來，到了明年1月農曆春節將有多少陽性案例會進來台灣，如果這些人都是實施「10＋4」的檢疫規定，屆時狀況會是如何？其他國家就更不用說了，他們每天都新增成千上萬例的確診。

沈政男表示，台灣疫苗覆蓋率能衝到多少？第一劑能否突破80％都是大問號，因為75歲以上的老人就是有30％不願意打疫苗。一旦解封這些沒打疫苗的老人將會很慘，真的不要以為打了多少疫苗就能恢復正常生活，只要社區再出現群聚，馬上又得開始吃外送的日子了。