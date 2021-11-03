知名YouTuber理科太太驚傳5年婚變，日前現身台北地院新店家事法庭，理科先生選擇透過視訊調解，依舊不願來台親自協調，據悉，目前走向離婚訴訟，並進行財產分配等調解程序，對照起當年她因為丈夫憂鬱症發作，不惜放棄名利宣布停更頻道，對照起當年為愛犧牲一切的模樣，更令人不勝唏噓。

根據《鏡週刊》報導，理科太太和先生分居約2地一年，理科先生雖會透過視訊和兒子談話，但總以疫情為由拒絕回台，理科太太多次想深談卻遭拒，一直過著「偽單親」生活的她，最後心灰意冷提出離婚，未料到了調解關頭，理科先生依舊不回台，只願透過視訊調解，其實早在３個月前，有粉絲留言想看理科先生，理科太太直接回應：「他不回來台灣，我好像也無能為力」，此外，更被發現早將社群網站有關老公貼文全悄悄下架，似乎暗示婚姻早出了問題。

理科太太2018年以知識型YouTuber爆紅，當時個人頻道其中一大賣點就是理科先生，呆萌憨厚的樣子深受粉絲喜愛，更被譽為「夢幻老公」及「同志天菜」，讓她的頻道成立僅短短258天，訂閱粉絲數就突破百萬，不過隔年理科先生憂鬱症發作，即便自己因此身心俱疲，但想起結婚誓言曾答應對方「不論生老病死都要照顧他」，竟放棄名利宣布停更頻道，選擇為愛犧牲一切讓人動容。

理科太太日前神情憔悴進入家事法庭，人在美國的理科先生則委任律師出庭，並透過視訊參與過程，調解過程還算平和，但對於財產分配等細節尚待討論，最快本月將再進行第2次的調解。