金管會公布國銀最新獲利狀況，2021年前三季稅前淨利年增8.5％至2696.2億元，續創僅次於2019年的同期次高，逾放比亦降至0.19％新低。不過，由於放款增幅追不上存款增速，使國銀存放比「連3降」至70.07％、再創新低紀錄，陷入7成關卡保衛戰。

金管會統計，國銀9月稅前獲利251.5億元，月減93.2億元或27％、仍年增10.9億元或4.5％。累計前三季稅前獲利2696.2億元，年增210.4億元或8.5％，續創僅次於2019年2864.1億元的同期次高。

國銀9月稅前獲利以海外分行27.8億元，月減1.3％、年增近1.35倍最強，國內總分行154.2億元，雖月減達35.7％、仍年增達14.1％。中國大陸分行2.8億元，月增10.9％、但年減2.9％，國際金融業務分行（OBU）則為66.7億元，月減10.2％、年減26.4％。

而國銀前三季稅前獲利亦以海外分行231.9億元、年增達49.5％最強，國內總分行1751億元、年增達17.2％居次。OBU為688.8億元、仍年減達13.4％，衰退幅度較前8月11.7％增加，中國大陸分行24.4億元、年減達41.5％，但衰退幅度較前8月42.7％收斂。

銀行局副局長童政彰說明，9月海外分行獲利年增近1.35倍，主因去年同期打銷呆帳、比較基期較低，國內總分行獲利較8月大減，主因轉投資股息收入認列高峰已過。

不過，國內總分行前三季獲利成長，主要受惠放款及利息淨收益持續增加帶動，OBU表現持續偏弱，則是由於利息及投資淨收益同步減少。

國銀截至9月底逾放金額638億元、月減19億元，逾放比0.19％，月減0.01個百分點、年減0.05個百分點，創歷史新低，使備抵呆帳覆蓋率703.99％，月增達23.31個百分點、年增達124.15個百分點，創下歷史新高，整體備呆提列情況維持穩健。

不過，國銀截至9月底總放款餘額33.14兆元，雖月增741億元，但存款餘額達47.29兆元、月增達1390億元，使存放款落差擴大至14.15兆元新高，存放比則連3月下滑、自70.12％續降至70.07％，再創歷史新低，陷入7成關卡保衛戰。

童政彰表示，國銀9月放款新增741億元主要來自民間貸款需求，包括對民營企業貸款月增717億元、個人貸款月增329億元，對公營企業放款則月增66億元，但對政府機關放款則月減370億元。