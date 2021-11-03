工業電腦廠融程電(3416)受惠專案大單出貨動能暢旺，2021年稅後淨利雙位數「雙升」達1.12億元、連3季改寫新高，每股盈餘（EPS）1.55元。累計前三季合併營收18.78億元、稅後淨利2.9億元，已雙雙提前改寫全年新高，每股盈餘4元。

融程電第三季合併營收6.83億元，季增11.76％、年增達22.88％，連5季改寫新高。毛利率34.24％，僅略低於第二季34.29％、優於去年同期32.78％。營益率「雙升」至19.43％，創近11年高點。

在本業獲利動能強勁，配合匯兌收益帶動業外顯著轉盈挹注下，融程電第三季稅後淨利達1.12億元，季增16.57％、年增達47.36％，連3季改寫新高，每股盈餘1.55元，亦創歷史第3高佳績。

累計融程電前三季合併營收18.78億元、年增達47.1％，已提前改寫全年新高。毛利率雖降至34.27％的近4年同期低點，但營益率反升至18.34％的近11年同期高點。使稅後淨利2.9億元、年增達55.79％，同步提前改寫全年新高，每股盈餘4元則創同期次高。

融程電表示，第三季客戶需求維持強勁，在車檢、倉儲物流、醫療保健專案大單持續出貨挹注下，帶動營收再締新猷。隨著營收規模擴大與生產效率提升，使毛利率雖持續受供應鏈吃緊因素干擾，仍維持與上半年相當水準。

展望第四季，融程電指出後續訂單能見度維持良好，對第四季營運展望維持樂觀，預期全年營收成長達20～30％目標可望順利達成，並致力維持全年毛利率不低於34％水準，目前持續積極布局明年首季訂單出貨動能。

展望後市，融程電的強固型平板業務持續聚焦車檢、倉儲物流、醫療保健三大快速成長產業，除陸續取得數家一線車檢新客戶訂單，先前取得的全球醫材大廠美敦力（Medtronic）昏迷測量醫療平板訂單，亦將於明年起大量出貨，接續挹注營運成長動能。

此外，融程電積極擴大營運版圖，看好市場需求商機而跨入強固型筆電市場，預期自本季起開始小量出貨，明年第二季起帶來較顯著營收貢獻。在多成長引擎驅動下，目標未來5年營收每年均維持穩健成長，力拼營運持續創高。