測試大廠京元電子(2449)董事會通過2021年第三季合併財報，稅後淨利跳增至15.22億元、每股盈餘（EPS）1.24元，雙創歷史新高、表現優於市場預期。累計前三季稅後淨利35.33億元、年增達20.05％，亦創同期新高，每股盈餘2.89元亦創同期次高。

京元電第三季合併營收創89.97億元新高，季增18.42％、年增達22.2％，毛利率33.09％、營益率22.74％，分創近17年及15年高點。歸屬母公司稅後淨利15.22億元，季增達75.97％、年增達58.18％，每股盈餘1.24元，亦雙創歷史新高。

累計京元電前三季合併營收242.25億元、年增10％，改寫同期新高。毛利率29.86％、營益率18.48％，雙創近4年同期高點。歸屬母公司稅後淨利35.33億元、年增達20.05％，亦創同期新高，每股盈餘2.89元、亦為僅次於2004年的同期次高。

觀察京元電第三季各業務概況，占43％的產品測試營收季增達21.7％，占35.8％的晶圓測試營收季增18.3％，占17.6％的封裝營收季增10.6％。占1.6％的預燒營收季增達29.5％，占2％的其他營收亦季增達18％。

以第三季各產品應用營收觀察，占45.5％的消費性季增14％、占30.4％的通訊季增16.3％，占11.6％的資料處理季增達25.6％。占8.8％的車用季增達29.3％、占2.8％的工業及軍事季增達28.2％，占0.9％的其他則季增達近3.59倍。

資本支出方面，京元電第三季資本支出26.69億元，其中以晶圓測試占49.1％、產品測試20.2％、廠房16.1％為大宗，以及封裝8.6％、其他5.9％、預燒0.1％。合計前三季資本支出達約113.51億元，已超越去年全年的109.35億元。

京元電在稼動率迅速回升下，7、8月營收接連改寫新高，9月雖略受中國大陸「能耗雙控」限電影響、單月營收仍創次高，使第三季營收季增達逾18％，毛利率一舉衝上33％，帶動稅後淨利季增達近76％、順利改寫新高，表現均優於投顧法人預期。

展望後市，投顧法人指出，台系大客戶今年營收可望年增逾6成，帶動營收貢獻達25～30％，而包括面板驅動IC（DDIC）、CMOS影像感測器（CIS）等客戶營收均可望成長1～3成，目前部分客戶已展開明年產能洽談規畫，整體需求持續暢旺。

由於台系大客戶將推出新品，加上測試時間及複雜度提高，投顧法人看好京元電將直接受惠，對第四季營運看法維持正向、預期可望季增3～5％再創新高，使全年營收年增逾1成同步創高，但需留意中國大陸限電、手機終端市場需求趨緩等變數影響。