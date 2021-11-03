國民黨台北市議員羅智強近日為年底四大公投案，發起「夜宿凱道49天」活動，引起政壇關注。羅2日指出，很多人問為何決定夜宿49天，其實當初他提出夜宿凱道構想時，並未決定要夜宿幾天，本來還想過要夜宿42天，是媒體聽到黨內立委陳玉珍建議49天，便報導他要夜宿49天，讓他忍不住對陳大喊：「陳玉珍委員，你要負責啦！」

羅智強2日晚間在臉書發文自爆，很多人問為什麼街頭夜宿是49天，其實他上周二在國民黨內部會議提出這個計劃構想時，並沒有決定要睡幾天，原計劃從11月6日開始睡共計42天，結果陳玉珍建議49天比較好，當天媒體就報導他要睡49天。

羅智強表示，當他看到媒體報導後，就心想「49天就49天吧」，於是就因為陳玉珍的一句話，他多睡了7天；睡7天不打緊，主要是短短3天就得啟動寒酸的凱道夜宿，讓他苦笑不已。羅強調：「所以我要說的是，陳玉珍委員，你要負責啦！」

此外，羅智強也預告，他與陳玉珍將會聯手出擊在凱道夜宿直播，日後也還會有更多特別來賓加入，歡迎大家前來，但請自備板凳、一切自助，畢竟他不像民進黨有5800萬的預算，只能辦很寒酸的夜宿談話，所以請大家自己照顧好自己。