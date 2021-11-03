基隆市1名男子日前因父親過世，8日即將辦出殯，他因此在臉書PO文尋找離家失聯20年的親姐姐，希望外界能幫忙找到姐姐，讓對方能回家一趟；沒想到尋人貼文僅過1小時，基隆警方就在留言處說已找到人，但目前還未成功聯繫上男子，消息一出網友紛紛大讚警方辦事效率。

該名男子在臉書社團「基隆人」張貼出尋人啟事，他說親姐姐離家至今已20年，姐姐是民國65年生，身高約170公分，因為日前家中父親往生，8日即是出殯，他PO文希望外界能幫忙找到姐姐，「希望姊姊能夠回家一趟，因此拜託網路上的群眾，若有消息的話，能夠致電與我聯絡，或是透過臉書私訊。」

而貼文一發出不到1小時，基隆市警第一分局第三組的許姓組長就在貼文留言表示警方已尋獲本人。（翻攝自臉書社團「基隆人」）

而貼文一發出不到1小時，基隆市警第一分局第三組的許姓組長就在貼文留言表示警方已尋獲本人，該組長說該李姓婦人已列失蹤人口20年，警方目前已找到人，但男子留下的電話一直轉入語音信箱，目前無法聯繫到家屬，消息一出網友們紛紛留言「好厲害」。

不少網友紛紛讚嘆警方的效率，留言說「竟然不到一個小時，就能找到失蹤20年的女子，效率值得表揚」、「厲害！不愧是波利士大人」、「這真的太厲害了，家人重逢好感人」。