2波冷空氣下周一起接力南下，先濕冷後乾冷，氣象專家吳德榮表示，下周一、二第一波濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷低溫下探14度，北市則降至16度，下周三開始第二波乾冷空氣接力，下周四、五清晨最低溫恐降至12度以下，北巿也有降到14度的機率，將是台灣入秋以來首波大陸冷氣團。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周六(6日)鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨，周日(7日)鋒面通過，苗栗以北，東半部及中部山區有局部雨，周日晚起氣溫逐漸下降。接著下周一、二(8、9日)第一波濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷，平地最低溫將逐日緩降至14度左右，台北市約降至16度。

吳德榮表示，下周三(10日)開始另一股乾冷空氣再南下，下午轉乾冷，下周四、五(11、12日)各地晴朗無雲，清晨因冷空氣及夜間輻射冷卻加成，平地最低溫下探12度以下，台北市也有降至14度的機率，達到大陸冷氣團等級，但此為末期的模擬有不確定性，是否會是首波冷氣團，需持續觀察模式的調整。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天東北季風及華南中層雲系移出，北部、東半部有局部短暫雨，各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大。周四、周五(4、5日)氣溫逐日漸升，周五北台灣白天高溫升至30度左右。降雨部分，明天傍晚前，北部、東半部仍有局部短暫雨，明晚至周五，僅東半部有局部短暫降雨。