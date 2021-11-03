結婚、生子是女人人生中大事。一名人妻透露，和老公結婚生子後，因為在家帶小孩沒工作，一個月拿對方7千元生活費，但每個月都必須寫報價表給老公，若不交就沒有下個月的生活費，除此之外，小孩出生至今已8個月，卻沒有盡到父親的責任，下班後成天打電動，令她十分難受嘆「婚後過得好卑微，後悔和他結婚」。

原PO日前於論壇《Dcard》表示，和老公相差7歲，因此認為她懂得很少，常常要求她要學著獨立，和學習各種生活技能。兩人目前有一個8個月大的寶寶，生小孩後她選擇在家帶小孩，老公給她一個月7千元的生活費，且每個月都必須寫報價表，並在5號前繳交該月的電子支出，否則拿不到下個月的生活費，甚至之後補辦婚禮，也要她寫一份婚禮企畫書，由他決定要不要進行。

原PO認為，一個月7千的生活費根本不夠用，光是帶小孩出門、吃飯、買保養品等就會超出，便向老公反應「不夠」，孰料老公竟不只一次說「買什麼保養品，洗面乳洗一洗就好了」，令她十分心寒。

原PO指出，前陣子對老公的信用卡帳單才發現，老公就連買給她的過節禮物，也都算在一個月7千元的生活費裡，她認為這種算法太超過，豈知老公竟說「又沒叫妳買東西給我，妳過節也不需要送太好的禮物給彼此的父母」。

原PO無奈地說，老公常常向她抱怨「妳不懂得體諒我上班的辛苦，覺得我給太少生活費，妳就去上班，換我在家」，她聽了直接爆氣，「憑什麼小孩會站了你就要在家？」原PO說，老公自從小孩出生後，下班就自顧自地打電動，請他幫哄睡、餵奶跟請神明一樣，小孩出生至今，單獨照顧的時間只有5次，「有錢玩股票，卻對我斤斤計較，我不後悔把小孩生下來，但後悔和這個人結婚」。

貼文曝光後，不少網友都十分同情她的遭遇，「好自私的人，是我會離婚」、「要妳寫報價表、支出、提案，妳是他的員工嗎？」、「一個月7千給全職媽媽實在太少了」、「有考慮分開嗎？這樣的日子一輩子我覺得好痛苦」、「果然婚前要睜大眼睛看清楚，這就是所謂的喪偶式育兒吧」。