在參加完法國羽球公開賽後，台灣羽球好手繼續征戰超級500系列德國海洛羽球公開賽，世界排名第11的我國男單好手王子維成功擊退對手，以21：17、21：9輕鬆拿下勝利，整場比賽只花了33分鐘，身手相當俐落，對法國公開賽止步16強的他信心有更大的提升。

王子維在此系列賽排在大會第4種子，此戰面對世界排名第57的瑞典選手布雷施泰特(Felix Burestedt)，而他們至今從未交手過，所以王子維也不敢掉以輕心，首局即使一度被對手追到14：13剩1分領先，但之後一鼓作氣連拿4分，就此收下首局勝利，而次局他更以21：9輕鬆拿下。

王子維本季表現不錯，在東京奧運16強以16：21、14：21不敵丹麥一哥、世界第2的安賽龍(Viktor Axelsen)，接著他馬不停蹄參加接下來的國際賽，繼續征戰湯姆斯優霸盃世界羽球團體錦標賽，王子維擔綱第1點單打，以21：17、21：7擊敗梅德爾(Youcef Sabri Medel)收下勝利，戰勝阿爾及利亞。

接著在超級1000系列丹麥羽球公開賽，他在32強迎戰馬來西亞一哥李梓嘉，先盛後衰以21：12、9：21、18：21苦戰3局敗下陣來，無緣晉級。不過進入法國公開賽首戰以21：15、19：21、21：9力退以色列好手希爾伯曼(Misha Zilberman)晉級16強，可惜8強面對南韓強敵許侊熙以10：21、18：21敗陣。

另外在女雙方面，我國李芷蓁/張淨惠以17：21、18：21不敵泰國組合班雅帕(Benyapa Aimsaard)/艾姆薩德(Aimsaard Nuntakarn)無緣晉級次輪，世界排名第4的周天成本次排大會男單頭號種子，首輪將碰上世界排名40的新加坡好手駱建佑，而王子維下一戰將面對印度新星森(Lakshya Sen)