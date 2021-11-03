小編今天（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。運輸類股重振「雄」風，受惠傳統貨運旺季到，海、空運價聯袂上揚，加上客運回溫露曙光，2日成為台股多頭指標！其中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海在10月營收、第三季季報有撐，加上11月「漲」聲響起，激勵股價上漲1.5～4.5％，全數站上百元大關以上，且爆出大量，長榮成交值達190.43億元、陽明成交值也有118.77億元，分居台股第一、三名。

【1】運輸股5雄 Q4運價股價看漲

北美需求強勁、塞港嚴重，又是帶動這波貨櫃海運運價成長的關鍵，貨代業者透露，11月1日起中遠、長榮、現代、以星等航商陸續上調亞洲-美國線基本運價每40呎櫃調漲1000美元，跟目前市場艙位需求依然緊張，加上美西洛杉磯、長灘兩大港要向船公司收取貨櫃滯留費都有連動關係。

【2】作夢行情股 慘被財報打醒

台股作夢行情「夢醒時分」？「元宇宙」、電動車概念股短線大漲，惟指標股漲多後面臨「財報體檢」，宏達電第三季每股仍虧損0.94元，股價2日重挫逾5％；反觀電池股聚和、康普財報「報佳音」，卻仍陷「利多實現」走勢、摜殺跌停，「作夢行情股」慘遭財報檢驗、漲多壓力夾擊，紛紛不支倒地。

【3】爛頭寸過多 國銀存放比探新低

銀行放款速度追不上存款增加速度。金管會2日公布，到9月底國銀存款餘額已逼近47.3兆元，今年前九月存款淨增加逾2.5兆元，而放款餘額到9月底為33.14兆元，前九月亦增加近1.68兆元，存放款間差額持續拉大，9月已達14.15兆元的歷史新高，國銀存放比則降到70.07％的歷史新低，銀行將進行七成保衛戰。

【4】馬斯克一句話 特斯拉股價跳水3%

特斯拉執行長穆斯克稍早表示，尚未與租車公司赫茲（Hertz）簽下10萬台電動車的大單，並宣布召回1萬多台電動車，2日早盤股價重挫4％，失守日前締造的1200美元天價。

【5】OPEC＋恐不增產 油價上看120美元

產油國聯盟OPEC+訂於4日開會，儘管美國總統拜登呼籲擴大增產以抑制油價漲勢，但預料OPEC+不甩美國施壓，維持既定產油步調。鑑於當前供需失衡引發能源危機，美國銀行（BofA）預測布蘭特油價在明年6月前會飆上每桶120美元。