國民黨前立委陳學聖1日刊出一張大合照，照片中有陳本人、作家蔡詩萍及蔡父、民進黨前主席許信良、民進黨前主席早年特助陳文義、藝術家許悔之、桃園市立圖書館館長姚敦明等人。陳表示，他們為參加蔡詩萍新書發表會而相聚，細數彼此過往，照片中這群人可謂在不同年代中，和桃園結下不解之緣。

陳學聖1日在臉書刊出一張照片寫道，他們在桃園參加蔡詩萍新書《我父親。那麼老派，這麼多愛》發表會，留下這張照片後，意外發現大家彼此間，因桃園而多了一層深緣。

陳學聖指出，照片中前排左一是作者蔡詩萍，是他台大政治系學弟，相識相知相惜數十年；中間是民進黨前主席許信良，在地桃園人，許的姐姐嫁給了圖最右、蔡的父親，蔡父單身隨軍旅來台，落腳楊梅眷村，一生再也沒有回去過大陸老家，桃園就是他的家；後排左一許悔之，知名作家與畫家，一聊才知道他是桃園觀音人，草漯國小畢業時領的縣長獎，縣長的名字是許信良。

不僅如此，左二姚敦明，外交官出身，在陳學聖擔任桃園文化局長時，轉任他的副局長，現為圖書館總館長；中間是施明德早年的特助，也是知名文人林文義，他們從當記者認識至今，半年前搬來桃園，是桃園的新住民。

面對難得重逢情景，讓陳學聖不禁感慨，他自己從2007年來桃園任文化局長，一晃眼14年，期間主持亞洲電台節目也當過國民黨2任黨部主委，選過立委連市長也都選過，照片中這群人，就這樣在不同年代中，和桃園結下了不解之緣。