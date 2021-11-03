國民黨主席朱立倫喊出年底四大公投是「倒閣公投」，但行政院長蘇貞昌昨(2日)在立法院備詢時表示，台灣人會做明智的決定，不要被國民黨操弄成政治鬥爭，人民就會理性思考。此話引發國民黨發言人、前文傳會副主委黃子哲反感，他昨(2日)晚在臉書指出，沒想到蘇貞昌這猛力一擊，不知是失憶還是故意，竟成另一記標準的迴力鏢，只不過這次重傷的不只是自己，連總統蔡英文也中。

國民黨立委楊瓊瓔2日質詢時問蘇貞昌，萊豬公投若過關，表示人民對政府不信任？會過關嗎？蘇貞昌回應，就事論事，依照公投法效力，相信台灣人民的理性、智慧，只要不被扭曲，相信台灣人會做明智的決定，不要被國民黨操弄成為政治鬥爭，人民就會理性思考。

對此，黃子哲在臉書指出，「2013年行政院原本宣布要推動『核四公投』，當時綠營天王們包括蘇貞昌都表態要正面迎戰，而前主席蔡英文則加碼說，若公投沒過，這就代表人民『極端不信任政府』，『在各國實際經驗中，負責的方式就包括倒閣』」。

因此黃子哲說，這次四大公投案雖然非政府提出，而是由國民黨與公民團體分別提出，但其內容都牽涉國家重大政策或議題，且民進黨政府也已表態不同意，等於是與公投同意方做正面對決、接受民意的考驗，既然如此，若公投通過，等同否決蔡政府或最高行政機關行政院的重大政策立場，即便法律上沒規定是倒閣，但在實務政治運作上卻有倒閣的效果。

黃子哲痛批，蘇貞昌是忘記還是害怕想起，抑或是「雙標黨」就是「袂見笑」?他對四大公投極盡抹黑、抹紅之能事，只證明他的心虛，整個民進黨對公民投票的汙衊與踐踏，露出一副獨裁又威權的嘴臉，簡直大開民主倒車。