韓國影集《魷魚遊戲》爆紅，今年萬聖節不少人變裝成劇中角色，但撞衫率卻高到不可思議。一名網友分享六福村的照片說，裡面滿滿都是魷魚遊戲，從木頭人娃娃、遊戲參與者到幕後大Boss通通都有人扮演，也讓不少在地人無奈大嘆，起初覺得很新鮮，但看久真的超膩，台灣人真的超愛跟風，老梗還要玩多久？

一名網友日前在臉書社團《新竹人大小事》發文表示，六福村主題遊樂園也被《魷魚遊戲》攻陷了。從畫面中可見，遊樂園裡面的某處斜坡上，所有的民眾通通都變裝成劇中的角色，有身穿紅色連身服的士兵，也有穿著綠色運動服的遊戲參賽者，還有戴著黑色面具的幕後大BOSS與木頭人娃娃，劇中所有重要的角色通通都出現了。

今年萬聖節不少人扮成《魷魚遊戲》劇中的角色。（圖／翻攝自新竹人大小事）

不少網友看了直呼，一開始看到覺得很新鮮，但看久了真的超膩，今年萬聖節不管去哪都是《魷魚遊戲》，完全顯示出台灣人愛跟風的個性。「證明了台灣人真的很愛跟風」、「昨天去真的是滿滿的魷魚，好膩」、「一開始會覺得很新鮮，但越來越多的時候，有點反感」、「魷魚遊戲被玩到爛了」、「一天到晚魷魚遊戲，煩不煩啊？」

也有網友認為，韓國影集《魷魚遊戲》都快變成老梗了，但感覺到尾牙還會有人繼續跟風，這個老梗到底要玩多久？另有許多家長則是擔心孩子會學劇中的某些行為。「劇情血腥暴力，小孩不能看」、「滿怕小孩一直學」、「這麼血腥的電影，有什麼值得推崇的呢？本來想帶孩子去六福村玩，但看到一堆人扮魷魚遊戲瞬間倒胃口」。