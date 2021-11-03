為拚年底4大公投，國民黨啟動四大戰線，民進黨則四箭齊發，藍綠全面備戰。台灣議題研究中心（TPOC）觀察藍綠在四大公投議題的論述與網路聲量，分析雙方戰略，指出目前大環境對民進黨並不友善，對民進黨來說相當危險，且四大議題攸關國家未來重要政策，民進黨有不能輸的壓力。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察四大公投的網路聲量，「珍愛藻礁」因涉及環保及年輕人等民進黨過去穩贏的族群，聲量最大，好感度0.22；而「反萊豬」議題與食安健康有關，聲量第二、好感度0.2，是民進黨認為較難過關的一題；「核四重啟」聲量第三，但因正反聲量勢均力敵、爭議較多，因此好感度墊底；「公投綁大選」討論度最低。

有關藍綠對四大公投案的論述，TPOC認為，民進黨目前有最多論述的仍是「珍愛藻礁」，更以「護國神山」台積電當擋箭牌。在「反萊豬」、「核四重啟」兩議題上，民進黨則靠「打國民黨」博取認同，核四民進黨主打國民黨內部矛盾；反萊豬則打國民黨昨是今非，當年進口萊牛，現卻反對符合科學標準的萊豬。

蔡英文總統（左四）、行政院長蘇貞昌（左三）、桃園市長鄭文燦（左五）等人10月30日在首場桃園公投說明會上一起呼籲民眾在公投投下四個不同意。（賴佑維攝）。

國民黨方面，靠著「護食安、保民主」等口號拉抬「民進黨獨裁」、「討厭蘇貞昌」情緒，並批民進黨恐嚇人民「不蓋三接就增加燃媒」；至於核四議題，國民黨主張「核廢料並非不能處理」等一貫論述，並在年中多縣市限水、全台大停電時，強調缺水缺電；在藻礁議題的處理上國民黨相對細膩，並降低政黨色彩，避免激化環保團體與年輕人。

TPOC指出，經多次政黨輪替，面對這些長久辯論的話題，若沒有完整清楚的論述，容易在網路上被簡化及曲解，民進黨也因此被貼上雙標的標籤，網路風向也對民進黨不利，且四大公投攸關重要國家政策，若蔡政府要確保未來三年不提前「跛腳」，這一戰輸不起；且距離公投剩不到50天，過去因疫情影響中斷宣傳活動、政策討論，如今大環境對民進黨並不友善，因此公投議題對民進黨來說相當危險。