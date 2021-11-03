朋億(6613)公布第3季財報，由於納入銳澤營收及獲利，加上兩岸半導體產業客戶擴建需求，單季營收16.48億元，年增85.7％，稅後淨利1.35億元，年增52％，每股盈餘3.99元。

朋億第3季半導體產業營收比重由去年同期的72.3％提高到86.8％水準，主要大陸半導體大廠於大陸多地啟動擴建計畫，加上銳澤氣體二次配系統訂單挹注。在營收分布地區部分，大陸、台灣比重分別為59.7％、37.1％。

該公司今年第1、2季毛利率分別為21.7％及23.5％，由於銳澤氣體分裝系統設備及工程服務業務平均毛利率略低，且銳澤占整體營收比重達到21.2％，影響朋億第3季整體毛利率，單季降至19％。

累計前3季營收40.82億元，年增37.5％，稅後淨利3.5億元，年增7.2％，累計獲利超過一個資本額，每股盈餘10.33元。

第4季朋億半導體、記憶體、光電等客戶的高科技製程設備出貨及施作工程服務保持穩定進度，目前在手訂單金額已達去年同期一倍以上，隨著訂單逐步認列，第4季審慎樂觀。