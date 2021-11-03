強勁的財報季持續帶來提振，周二美股主要指數再創歷史新高。投資人正屏息等待聯準會決議。

周二收盤，道瓊工業平均指數漲138.79點或0.39%，為36052.63點。標普500指數漲16.98點或0.37%，為4630.65點。那斯達克綜合指數漲53.69點或0.34%，為15649.60點。

標普500指數和那斯達克指數連續4個交易日創下收盤新高，道瓊指數則為連續第3天改寫歷史高點，並首次在收盤時站上36000點大關。

費城半導體指數上漲1.21%，收在3548.86點。

標普500指數11大類股僅非必需消費品和能源股收黑，分別下跌0.62%和1.01%；材料股上漲1.1%，漲幅最大，其次為地產股漲0.94%和科技股漲0.82%。

日媒報導，受到全球晶片嚴重短缺影響，過去兩個月來，蘋果將iPad平板電腦的產量大砍一半，轉而將資源集中支援iPhone 13手機生產。蘋果盤中股價一度小跌，但終場收漲0.71%，最高曾上漲1.75%。

汽車租賃公司Avis Budget在發布財報後股價飆漲108%，帶動對經濟情勢敏感的道瓊運輸平均指數大漲6.9%，並創下歷史新高。

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉尚未與租車公司Hertz簽署10萬輛電動車的銷售協議，受此打擊，特斯拉股價收跌3.03%，盤中一度下挫逾5%。Hertz在盤前股價重挫9.96%，但開盤後一度飆漲34%，終場收漲2.66%。

運動用品公司Under Armour上修全年財測，股價大漲16.5%，創下2018年以來最大單日漲幅。

微軟宣布將推出「元宇宙」（Metaverse），與日前改名為Meta的臉書正面交鋒。微軟股價上漲1.14%，市值首次突破2.5兆美元，在超越蘋果之後，持續守住全球市值王寶座。

輝瑞勁揚4.1%。該製藥大廠預期與德國合作夥伴BioNTech開發的新冠疫苗銷售額今年將達到360億美元。

總體而言，隨著經濟繼續從這場大流行病復甦，美股第三季業績表現優於市場預期。根據Refinitiv IBES調查，目前已有約320檔成分股發布季報，以此估算標普500指數第三季整體獲利將較去年同期成長40.2%。

聯準會將於周三公布貨幣政策決議，市場普遍預期該美國央行將宣布開始縮減為了緩解新冠疫情衝擊而推出的每月1200億美元購債計畫。此外，投資人亦將緊盯聯準會有關於利率前景和近期通膨飆漲的評論。