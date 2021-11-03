已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君2年前閃娶大陸超模奚夢瑤，同年兩人生下千億金孫何廣燊（Ronaldo），讓父親何鴻燊在病逝前完成抱孫願望，今年5月何猷君宣布太太二度懷孕，自嘲在家中地位又要下降。今(3日)陸媒報導，奚夢瑤已平安生下二胎，且還是女兒，英文名字是Romee，小倆口集滿「好」字。

何猷君2年前大手筆包下自家商場向奚夢瑤求婚成功，同年兩人趕進度領證登記結婚，10月迎來長子何廣燊，夫妻倆去年上實境秀《幸福三重奏》，揭開豪門婚姻日常，何猷君透露自己婚前曾對奚夢瑤坦白：「妳不要以為我是那種有一張無限額度卡的富二代」，強調從小就立志不跟家裡拿錢，奚夢瑤聽了也沒嚇壞，回應：「沒問題，我幫你」。

何猷君表哥王厚杰透露何猷君生女。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

先前何猷君被網友傳急著生子當爸是為了財產，他澄清生小孩只是為了圓父親的夢想，「我在這裡重申一次，生何廣燊，我一分錢沒從我爸那拿過，財產在我15歲還沒成年就已分完」。而港媒曾解密賭王家分產真相，指出賭王生前便成立家族基金，4房子女17人都是受益人，也有投票權，每位子女固定可從公用基金中領出生活費，金額由投票人決定。

王厚杰證實奚夢瑤誕下女兒。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

今年5月何猷君和奚夢瑤宣布懷了二胎，今《新浪娛樂》報導，何猷君的表哥王厚杰發文寫下：「歡迎Romee來到這個世界」，有人問他是否慶祝奚夢瑤生了「妹妹」？他回應：「妹妹對」，間接替何猷君夫妻宣布了喜訊，網友回應：「為什麼看別人懷孕到生孩子都這麼快？」、「恭喜奚貴妃，誕下一兒一女」、「我還停留在生大兒子的時候」。