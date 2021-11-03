行政院長蘇貞昌日前被問及，如果反萊豬公投案通過，是否會影響台灣參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）？蘇回應，「如果台灣說我們禁止，那我們怎麼去申請參加？」對此，藥師林士峰反擊「可是美國自己就沒加入CPTPP」，痛批蘇宣傳反公投可以，但不該用話術誤導民眾，否則只會讓自己的論點自相矛盾。

蘇貞昌10月29日赴立法院備詢時提到，國民黨過去自己開放含萊克多巴胺的牛進口，現在卻反對豬進口，這是矛盾，而我們現在正申請參加CPTPP，11個成員國通通開放進口，如果台灣說我們禁止，那我們怎麼去申請參加？開放是為了走向世界、拓展國際貿易，一定嚴格把關，請國人放心，絕對符合安全標準，至於廠商是否要申請進口，也尊重廠商。

林士峰2日晚間在臉書發文指出，針對年底的四大公投案，最近民進黨積極推動「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。蘇貞昌說出「禁萊豬台灣怎加入CPTPP？」讓他不禁想反問：「蘇院長啊，宣傳可以，可是不要用話術誤導民眾好嗎？」

林士峰諷刺道，蘇貞昌好不容易把禁萊豬講對，沒有誤講成禁「美豬」，可是台灣人民都知道，美方在台灣進口萊豬部分，施以一定程度的壓力，「可是美國自己就沒加入CPTPP」。何況CPTPP目前還是日本主導的格局，而台灣對日本福島五縣食品的進口禁令成為「入群」的障礙。雖然一樣是食安問題，但是萊豬和核食面對的道德風險是不一樣的，一個是添加，另一個是天災造成的工安意外導致。