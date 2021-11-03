大陸知名嘻哈男團8MILE KIDZ近日遭人爆料，團隊中有多名未成年成員進行「多人運動」，並在網路上公開多部「3男戰1女」的激情畫面，引起網友熱烈討論並且轉發，沒想到經過公司確認後事情屬實，他們也因此獲得最慘下場。

8MILE KIDZ是由5名高中青少年所共同組成的鮮肉男團，因超強的說唱實力與輕快的旋律，在網路上逐漸打開知名度，也吸引大批粉絲的喜愛。但本月1日網路上卻突然流出一段「4P影片」，有2男1女一邊打鬧一邊進行性行為，而在一旁拍攝的是另一名男子，但就在他們玩到興頭上時，其中一人突然大喊「8 mile gang gang」，立即被耳尖網友聽出他喊的就是嘻哈廠牌「地下8英里」口號，3名男子的身份因此曝光。

有網友指認出，他們就是「地下8英里」旗下男團「8MILE KIDZ」的成員萬六、達芬奇和LeyonB，在網路上立刻掀起熱烈討論，而該公司CEO夜楠在2日凌晨接到消息後，也緊急在微博上發出道歉及解約聲明，並承認「事情屬實」已報案處理，他作為公司負責人將負起全責。

另外，夜楠解釋這段影片的錄製時間為2020年7月，其實是在他與3名成員簽約前一個月所拍攝的，不過影片是近日才流出爆發醜聞，也同樣違反了合約的相關規定，讓他怒批「刻意隱瞞簽約前發生的嚴重違背藝德行為，性質惡裂，在互聯網傳播導致極其不良的社會影響」，因此向3人解除經紀約，未來將向他們追究違約責任。對於沒有涉案的其他2名成員，夜楠則表示會再嚴格提醒「要以此為戒，做藝先做人」，避免再度發生類似的事件。

男團成員4P影片流出，立即被公司負責人夜楠解除合約。（圖／微博@愛吃瓜的女明星、夜楠_H）