【愛傳媒簡秀枝專欄】在地人情味與榮譽感，撐出今天台東池上的遠近馳名與近悅遠來。

池上國中校長蘇意媛驕傲地說，池上的孩子，清楚知道接軌外界的捷徑是，以客為尊，展現自助人助的價值觀。

每一年池上稻穗藝術節，池上國中全力投入，擔任接待義工，從火車站的報到、沿途的微笑人牆，繫著毛巾結、打恭作揖的迎賓隊伍，一直到整排公共廁所的清潔隊。

十多年來，始終如一，外地人到池上參加稻穗藝術節，大家異口同聲肯定的友善，來自訓練有素的迎賓隊伍，其實最見微知著的讚美是，「全世界最乾淨的公廁在池上」。

蘇意媛接任池上國中校長職務已三年多，她帶領池上師生，在池上稻穗藝術節，組成接待義工，巨細無遺，然而，最能展現池上人好客精神是，呈現廁所的絕對乾淨。

當客人使用完廁所，學生義工及時拿著抹布擦拭，讓下一個客人進去時，已經可以完全放心地使用。廁所是賓客接觸最多，也是感受最直接的場所，乾不乾淨，誠不誠心，一試就知道。

蘇意媛校長對待池上國中學生，除了正常的傳道授業解惑等教育天職外，更重要的，她傳授偏鄉子弟翻身心理學。

因為一個從小就願意為別人擦拭廁所，進了社會，沒有什麼工作難得了他們了，而「自助人助」的價值觀，讓接待工作者，從服務的枝節中，逐漸建立起心得，轉而成為不卑不亢的自信心。

於是，每一個金黃色稻浪翻風的季節，也成為池上師生們的浪漫期待，因為在池上稻穗藝術節的口碑，已讓池上遠近馳名。今天池上人賣得不只是池上有機香米，池上釋迦等水果，而是不折不扣的池上在地人情味與榮耀感。

第二次參加池上稻穗藝術節，去年原住民歌手A-Lin背著觀眾轉身向嵐氣氤氳的大山清唱，彷彿遊子回鄉，招喚主靈，感動無數。今年雲門舞者在雨中上演《十三聲》，更像宗教法會，肅穆莊嚴，也讓觀眾，敬天謝地，印象深刻。

素有「台灣創投教父」之稱的柯文昌，2009年慈母過世，他含悲作孝，在偏鄉池上，成立台灣的基金會，展開在台東池上，佈施的長線耕耘。

柯文昌的母親，在撫育他們手足成年後，追隨佛祖大愛，出家為尼，長年佈施，離世時，她生前疼愛的孫子，想在阿嬤房間內，找件遺物，作為紀念，結果發現，房間內只剩幾件換洗衣服，空無一物。

帶著亡母自我節衣縮食，佈施濟世的理念，全力投入偏鄉改造的希望工程。一轉眼，柯文昌的「台灣好基金會」的善行，已執行了13年，建立相當紥實的正向聲譽。

他堅信，台灣的好，必須從鄉鎮開始。

這樣的價值觀，成為偏遠鄉鎮的共識，就像蘇意媛叮嚀學生的，翻身之道，必須從建立起「自助人助」的理念，讓外人對你好之前，先對別人好。

於是，遠山常年含笑的池上，不管是急風驟雨，還是艶陽高照，天地之間，那一份不作做的清新感覺，總是讓外客有了賓至如歸的感覺，因此，不管是匆匆過客，還是慢活行腳，池上成為大家必訪的最佳選擇。

尤其「池上穀倉藝術館」成立以來，在蔣勳、林懷民等藝文人士恊助下，成為純藝術展演中心，年輕當代藝術駐村創作展外，令人嘖嘖稱奇的是，連臺靜農書法展、席德進同性之愛人像展，都讓各方遠客，絡繹於途。

原來池上多力米公司負責人梁正賢，把祖父梁火照於1958年興建的老穀倉，在運作半世紀之後，成為閒置空間，於是，他追隨柯文昌腳步，自費改建老穀倉，並由元智大學藝術與設計學系陳冠華老師等團隊，打造出舊瓶裝新酒的「池上穀倉藝術館」，作為池上人藝術美學的發電機，成為藝術家創作品的展示空間，更是池上人交流及推廣藝術教育的平台，用藝術回饋大地，更讓對美好生活的期待，在無垠稻田與巍峨縱谷綿延。

池上稻穗藝術節在雲門舞集林懷民、鄭宗龍師徒帶領舞者，三度下鄉，在金黃稻浪中起舞，已經舞出池上的特色口碑。目前由梁正賢擔任主持人的「台東縣池上鄉文化藝術協會，已經接棒成功，持續在充滿使命感的道路上，全力以赴。

剛剛結束的2021年池上秋收稻穗藝術節，一樣看到柯文昌的上好人際關係，知名企業家、文化界菁英成群，而好人緣發揮的佈施文化，悄然滙集，發揮極大的正向能量。

隨著池上穀倉美術館的落成啟用，優質展覽，一檔檔推出，在的節目誘引，又有好山好水作墊背，3、4個小時火車時間，已經不再是苦差事。

記不清已經去了池上多少回，連續兩年參加池上稻穗藝術節，除了一望無際的稻浪，眉目傳情的遠山，烙印在心的，還是那份濃郁人情味，以及憨厚池上人的那份自信與驕傲。

池上人一步一腳印，堆疊積累出自信心與榮譽感，正迎向疫後觀光客重現的新契機。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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