包括巴西在內100多個國家代表在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）期間，簽署森林交易協議；環保人士強調巴西須採取具體措施以終結森林砍伐。

森林交易協議（Forest Deal）目標是到2030年全球森林砍伐為零，預計提供192億美元的公共和私人資源，用於森林保護、消防、重新造林和保護原住民領土有關的行動。

儘管COP26舉行之前，國際懷疑巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府是否會同意簽署一份與過去3年採取的環境政策形成鮮明對比的文件，所幸大部分亞馬遜熱帶雨林所在的巴西仍決定遵守這項協議。

一些環保人士和公共政策專家認為，簽署森林交易協議固然顯示巴西環境政策發生變化，但必須採取目的在減少森林砍伐的具體措施，證明將通過法令和控制手段終結森林砍伐，才能說服國際社會並了解巴西的意圖。

這項協議4大要點包括：保護原住民做為森林守護者；促進環境可持續的商品供應和需求鏈；促進綠色經濟資金；以及維護限制國際融資和與森林砍伐有關的產品貿易法規。

巴西代表團在COP26的談判負責人、外交部多邊政治事務處長倪托（Paulino Neto）表示，巴西的簽署顯示波索納洛政府致力於可持續發展問題，特別是氣候變化的新形態。

森林交易協議預計提供的192億美元中，約120億將來自英、美、加、法、德等12個已開發國家，資源將在2021年至2025年間分配給包括巴西在內的開發中國家。

另外72億美元將來自私營部門，其中30億美元將提供拉丁美洲，通過一項目的在保證亞馬遜、塞拉多（Cerrado）和查科（Chaco）地區的大豆和牛隻生產不受森林砍伐影響的基金。

目前，全球23%的溫室氣體排放來自土地使用和森林砍伐，巴西的這一比例更高達70%以上。世界上每分鐘就有27個足球場大小的森林面積消失；波索納洛執政的頭兩年，亞馬遜地區的森林砍伐快速，2020年森林破壞達到2008年以來最高水準。

出席COP26的原住民組織不滿沒有受邀參與森林交易協議談判，巴西原住民協調組織督導卡音剛（Kretã Kaingang）表示：「這根本是政府間的協議，實際上是送錢給波索納洛政府和獎勵其破壞環境政策。」（編輯：陳惠珍）1101103