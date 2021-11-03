中華民國全國商業總會11/1下午於福華大飯店盛大舉辦第75屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，立法院游錫堃院長、行政院沈榮津副院長、內政部徐國勇部長、經濟部王美花部長、經濟部商業司蘇文玲司長、外交部國際合作及經濟事務司邱陳煜副司長等各部會長官，及立法院謝衣鳳召集委員、邱志偉召集委員等，蒞臨致詞及頒獎，得獎企業均踴躍出席，現場冠蓋雲集。

第75屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，受獎項目分為優良商人、優良外商、優良外國駐華商務單位，優良臺灣老店、在地特色老店以及創新菁英老店等，經過嚴格的評選，總計選拔出50位獲獎者（家），每一位都是各行各業的商業菁英，進而在國際舞台發光發熱，讓世界看見台灣的優秀，更是台灣引以為榮的驕傲。

今年內政部首次將「全國性績優商業團體及優良會務工作人員」表揚儀式，安排於本屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮中，讓平日竭誠為各產業服務與奉獻的獲獎商業團體與會務工作同仁，更添榮耀。

圖：由內政部徐國勇部長（中）親自頒發獎狀、表揚績優商業團體、優良會務工作人員。(圖／中華民國全國商業總會提供)

全國商業總會理事長許舒博表示，今年榮獲「優良外國駐華商務單位」獲獎者中，日本交流協會台北事務所全力協助台灣取得國際疫苗，在日本國內面臨嚴峻疫情之際，仍多次馳援捐贈AZ疫苗，台日間患難見真情的溫暖情誼，不但讓台灣民眾深受感動，更加深了台日友好關係。德國經濟辦事處、印度台北協會、約旦商務辦事處及聖文森及格瑞那丁大使館，協助台灣藥廠取得印度藥證、爭取國際疫苗到貨、簽訂合作備忘錄等，讓雙邊經貿、科技、醫療及文化方面交流更緊密，對台灣經貿發展貢獻良多。

象徵我國企業家最高榮譽的「優良商人」，今年的獲獎者群創光電、研揚科技及金元福包裝公司，都在進出口實績和稅收上做出實質貢獻，展現為台灣賺外匯、拚經濟的實力。而陽明海運、日立及麒悅公司重視環境永續發展的理念實踐，持續強化企業治理、環境保護及社會共榮等使命，推動永續經營，更是企業的標竿典範。另外，百貿公司除外銷實績亮眼外，更熱心公益，備受業界推崇與肯定。全外師英語教學第一暨最大連鎖品牌夏恩英語，深耕臺灣英語教育多年，成效優異。

圖：麒悅企業股份有限公司重視環境永續發展的理念實踐，推動永續經營是企業的標竿典範。此次榮獲「優良商人」獎，由商總許舒博理事長（左一）及經濟部王美花部長（右一）頒發獎座及獎狀、董事長許志賢（中）接受表揚。(圖／中華民國全國商業總會提供)

今年健康醫療產業大放異彩，本屆優良外商，醫療領域表現傑出，包括輝瑞大藥廠、台灣諾華公司、台灣諾和諾德公司、香港商輝達公司。台灣瀧澤科技公司帶領國內26家工具機廠商組成國家隊，成功化解去年口罩荒危機。而台灣艾司摩爾公司、台灣華可貴、艾杰旭及富地滋公司深耕台灣多年，致力回饋社會，善盡企業社會責任，對國家社會、經濟發展做出重大貢獻。

圖：台灣諾華股份有限公司協助政府化解去年口罩荒危機、此次榮獲「優良外商」獎，商總許舒博理事長（左一）及行政院沈榮津副院長（右一）頒發獎座及獎狀、由總裁華格納（中）接受表揚。(圖／中華民國全國商業總會提供)

今年「優良臺灣老店」及「在地特色老店」得獎企業，包含鬍鬚張、萬秀洗染店、味榮食品、遊山茶訪、台明將企業，以及馬祖酒廠，不但傳承老店智慧，更融入數位創新應用，實力非凡。長合餅舖及順成油廠，以在地食材結合新技術，研發新商品，成功吸引消費者目光。另外，「創新菁英老店」的得獎企業，包含合隆毛廠、舊振南、馬家麵線及金合利，將老店特色結合科技應用，創造企業經營優勢，讓老店歷久彌新，更上一層樓。

許舒博強調，今年「金商獎」得主，除了對國家社會、經濟發展貢獻良多，更重要的是，各家得獎企業在全球Covid-19疫情衝擊下，不斷創新求變、克服疫情帶來的經營困境與難關，甚至對疫情的趨緩有所貢獻，為台灣帶來更豐沛的企業能量與韌性，堪為表率。

立法院游錫堃院長致詞表示，近兩年全球都受到疫情的嚴重衝擊，但是台灣在全民、企業及政府的攜手努力下，疫情控制相對良好，經濟表現也非常優秀，今年上半年1到6月的經濟成長率8.34%，企業是經濟的棟樑，感謝企業界對經濟的貢獻，努力打拼，讓台灣不斷前進，精益求精。

行政院沈榮津副院長表示，非常榮幸代表行政院出席頒獎典禮，除了恭賀各位得獎人外，更感謝全民共同合作，才能讓台灣在90天內迅速控制疫情，台灣今年經濟成長率5.88%，經濟成果要感謝企業界的努力及貢獻。未來政府也會一同與產業共同努力，協助企業數位升級轉型，迎接數位經濟的來臨。

經濟部王美花部長強調，今年受到疫情影響，內需服務業非常辛苦，政府也推出紓困、振興政策來協助企業度過難關。台灣不但成功守住疫情，更讓全球看到台灣企業的韌性，主計總處預估台灣最新GDP成長率將突破6%，表現優異。另外，有關基本工資調漲配套方案，上星期五經濟部也與包含商總在內的企業界團體開會討論，除了衰退的比較基準還未確定外，經濟部將盡速推出補貼工資配套措施，預計6個月，一起協助受創企業照顧員工。

內政部徐國勇部長表示，在全球疫情嚴峻情勢下，台灣今年GDP成長率超過6%，這是非常不簡單的成果，也是大家共同努力的成果。在此感謝各位的付出與貢獻，內政部也將持續全力以赴，打造全民安居樂業的環境。

商總的主要職責是服務商界，未來也將以誠摯熱情的服務替全體會員謀福祉，促進產業蓬勃發展。也期盼台灣早日脫離疫情陰霾，全體商界攜手共同為國家經濟發展奉獻心力，創造下一個台灣經濟奇蹟。「走出疫情，前進世界」，台灣，加油！