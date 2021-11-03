有「台灣最美麗的歐巴桑」封號的藝人陳美鳳，即使已經65歲，身材仍保養得宜，更未見歲月在臉上留下痕跡，日前她參加二手義賣活動，將洋裝拿出來拍賣，就被美女律師李怡貞標下，沒想到回家試穿後，才發現陳美鳳身材有多好，讓她直呼要去減肥了。

李怡貞表示在文教基金會直播中下標兩件美鳳姐的洋裝，希望能藉此行善，當時直播看到美鳳姐穿著衣服褲子後，套上洋裝仍有餘裕，但自己穿時竟卡在屁股拉不上去，才發現陳美鳳身材也好到太驚人了，直呼：「律師變老娘，女明星有多恐怖？」接著撂下狠話：「我一定要穿上美鳳姐的洋裝拍照給你們看，等生理期結束要來減肥了啦，這幾天就先吃再說了」。

對此，網友也紛紛留言：「律師身材這麼好了還卡住，是要叫我們一般人怎麼活」、「美鳳姐身材真的真的非常好，很幸運跟她拍過照，任何人在她旁都是魁梧的」、「期待你穿上拍照給我們看，人美心美的律師」、「妳已很瘦了好嗎？我們該如何是好啦」，就連主播高毓璘都忍不住留言：「都怪萬惡的電視把人拍胖」。

陳美鳳單身至今已經6年，但對於愛情並沒有失望，她表示談戀愛很簡單，追求的是「歲月靜好，有酸、有甜、有苦，有著共渡人生好難的相處默契」，除了祝福所有人都能掌握幸福，也期許「有緣人讓小鳳鳳遇見幸福」。