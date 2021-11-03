歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序」特別委員會所籌組的官方代表團，11月3日至5日訪問台灣。外交部表示，這是歐洲議會首次派遣官方代表團訪問台灣，意義重大。訪團將就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題，與我方交換意見，並將拜會蔡英文總統。

訪團由特別委員會主席古斯曼（法國籍）率領，成員包括庫畢斯（立陶宛籍，曾任總理）、葛芮若（捷克籍）、施依德（奧地利籍）、奧弗斯（立陶宛籍）、奇裘斯（希臘籍）及德歐斯（義大利籍）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問，訪問團共有13人。

外交部發言人歐江安表示，對於古斯曼主席率團來台訪問，外交部表達誠摯歡迎。歐洲議會官方代表團訪台期間將拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政委唐鳳、陸委會主委邱太三，外交部政務次長曾厚仁也將代表吳釗燮部長款宴。

訪問團成員另將與我國專研假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體進行座談。她說，歐洲議會官方代表團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的防疫規定與相關指引。 希望就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題，與我國政府機關官員及專家深入交換意見。

歐江安表示，近來歐洲議會友我力道空前，今年已12度通過包含友我文字的相關決議；最近一次是本年10月20日，歐洲議會全會以極為懸殊的票數差距，通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，是歐洲議會首度針對如何提升台歐盟政治關係而特別撰擬的官方文件。

她說，台灣與歐盟近期雙邊整體關係及合作交流程度不斷提升，歐洲議會的支持與貢獻功不可沒。台灣位處抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，以及境外敵對勢力威脅的前線，外交部將持續與歐洲議會等歐盟機構加強合作，共同對抗專制政權的侵犯，堅定捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。