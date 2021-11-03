台股加權指數3日開在17087.89點，權王台積電（2330）開高在597元，帶動大盤向上拉升。電動車概念股及第三代半導體概念股獲買單拉抬，貨櫃三雄也重新發動攻勢，指數漲幅逾70點，站上17100點關卡。

受到企業財報表現強勁帶動，道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數連續第3個交易日創歷史收盤新高，投資人靜待聯準會貨幣政策會議結果。

道瓊工業平均指數11月2日終場上漲0.39％（138.79點）、收36052.63點，創歷史收盤新高。

那斯達克指數上漲0.34％（53.69點）、收15649.60點，創歷史收盤新高。

費城半導體指數上漲1.21％（42.58點）、收3548.85點，創歷史收盤新高。

中信投顧指出，台股在9月上旬反彈失敗，所成17100~17500點M頭結構反壓並不輕，若就指數自10月15日以長紅K棒確立雙腳支撐反彈，亦剛好於第13個轉折交易日，收一反轉流星線型，時間波角度，似乎也透露短線台股有稍作休息的必要性。

不過，目前美股輪動創高格局未變，國際偏多氛圍仍有利多方表態，而指數連續開高走低未見失控仍可力守季線，也顯示目前資金流動應以換股操作為主，預期台股仍有扭轉頹勢，推升反彈高點的機會。

後續短線觀盤重點，包括季線（萬七）關卡支撐，台積電季線591元保衛戰、美元指數是否轉弱。