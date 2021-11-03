大陸網球女將彭帥2日晚間突在微博拋出震撼彈，自爆曾和大陸國務院前副總理張高麗有過一段情，兩人也發生性關係，且張高麗的老婆也知情。文章一出震撼各界，雖發出20分鐘後隨即被刪除，但已被截圖瘋傳。此文是否真出自彭帥微博目前尚未獲證實，惟因彭帥在台灣也有高知名度，也引起國內網友熱議。

彭帥2日晚間10點多在微博發長文，表示10多年前張高麗就曾要求發生關係，7年前兩人也發生過關係，當時張高麗升任常委去了北京就不再與她聯繫，原本想埋藏一切，但張高麗3年前又找上她。彭帥說，「既然你根本不打算負責，為何還回來找我，帶我去你家和你發生關係？」

依彭帥微博敘述，3年前是張高麗和妻子一起找上她，「那天下午我很害怕，一個人在外幫守著，因為誰都不可能相信老婆會願意。」她說自己其實不想再和張高麗發生關係，但張高麗甜言蜜語，自己則帶著7年前的感情同意了，之後兩人也經常聯繫，但張妻每次看到她總是冷嘲熱諷。彭帥強調，自己沒想過從張高麗身上拿到一分錢，只是想要個名份而已，但張高麗卻說無法離婚，甚至不讓她告訴家人兩人之間的關係，讓她覺得自己很不堪，而張妻就像甄嬛傳中的皇后。

彭帥表示，今年10月30日兩人發生爭執，11月2日張高麗在電話稱有事再聯繫後就消失了，「就像7年前一樣消失了，玩完想不要就不要了」。對於這些控訴，彭帥稱並沒留下任何錄音或影像證據，她心寒說道，「對於您位高權重的張高麗副總理來說，你說過你不怕，但即使是以卵擊石、飛蛾撲火自取滅亡的我也會說出和你的事實」，她並稱張高麗一定否認或者「反扣給我。」

此文一出後，引發各界譁然，但文章發出後約20分鐘就被刪除，包括彭帥先前的其他文章也都被刪除，甚至百度等大陸網站上，過去網友詢問彭帥感情狀態或家庭狀況的文章也都消失，網友只能用影涉的方式討論此事。至於該文是否彭帥本人發布，仍無法直接證實。