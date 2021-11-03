北投大度路死亡車禍！24歲男自撞路樹 車頭撞爛送醫不治 09:282021/11/03 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 24歲謝姓騎士今晨7點23分疑因車速過快自撞路樹，經送醫搶救仍宣告不治。（圖／李文正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大度路3日早上7點23分發生機車自撞路樹，24歲謝姓男子當場沒有呼吸心跳送醫搶救，8點半仍宣告不治，警方現正聯繫家屬，並報請檢察官相驗。 謝男騎乘的機車，自大度路1段往淡水方向，剛過加油站後，因不名原因擦撞機車道路緣，撞擊一旁路樹，機車車頭全毀，騎士被彈飛後，傷勢嚴重送醫治療，至於事故原因，現正由警方釐清當中。 警方根據車頭毀損的狀況，初判是車速過快，失控撞擊路樹，並無擦撞其他車輛，後續將由警方調查。 女駕車擦撞前車「猛求和解」 警到場一查原來是這原因 中市警開警車巡邏撞死路倒醉漢 依過失致死罪偵辦中 #機車 #大度路 #車速過快 #自撞路樹 #撞擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 靈骨塔詐3000萬 黑幫爽開超跑 04:102021/11/03 社會新聞 蕭煌奇宣告單身 開3條件徵女友 04:102021/11/03 娛樂新聞 暴走熊貓哥嗆騎士拒捕1警傷 脫口罩飄濃濃酒味4罪送辦 15:212021/11/02 社會 元大人壽微型保險 倡風險觀念 04:102021/11/02 金融．稅務 桃園八德永豐路彎道視線不佳 截彎取直工程明年6月動工 17:142021/11/02 寶島 行車糾紛亮槍 竟是王金平座車 04:102021/11/03 社會新聞 心繫遺失愛車 台中男尋車三天連跌兩次山溝失聯 11:422021/11/02 社會 掌握新投資趨勢 路博邁推國內首檔顛覆式創新股票基金 15:102021/11/02 財經 拚口碑 台中十大伴手禮選拔200多家報名競爭 17:312021/11/02 寶島 高雄超市搶案偵破 搶匪嘉義落網辯：遭追債欠錢 15:222021/11/02 社會 四大公投最後一哩路 羅智強31字喊話蔡英文 網有感：句句屬實 09:372021/11/02 政治 社會熱門新聞 「爸爸要出殯了」 男PO網苦尋失聯20年姐姐 警1小時圓夢 - 社會 王金平座車遭逼車隨扈下車亮槍？保六總隊：「車內持槍警戒」 - 社會 《隨扈亮槍》馬英九總統車隊 險遭衝撞府砂石車駕駛絕命追殺 - 社會 嫩妹想遠嫁越南 家人傻眼：男的都沒見過 跪求死心之道 - 社會 吃飯2次就可帶去開房？烏克蘭美女氣炸：台灣男人懂不懂尊重？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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