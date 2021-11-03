北市大度路3日早上7點23分發生機車自撞路樹，24歲謝姓男子當場沒有呼吸心跳送醫搶救，8點半仍宣告不治，警方現正聯繫家屬，並報請檢察官相驗。

謝男騎乘的機車，自大度路1段往淡水方向，剛過加油站後，因不名原因擦撞機車道路緣，撞擊一旁路樹，機車車頭全毀，騎士被彈飛後，傷勢嚴重送醫治療，至於事故原因，現正由警方釐清當中。

警方根據車頭毀損的狀況，初判是車速過快，失控撞擊路樹，並無擦撞其他車輛，後續將由警方調查。