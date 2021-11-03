各國邊境逐漸鬆綁，外交部擬爭取台日雙邊疫苗認證，衛福部長陳時中昨天受訪時被問到，洽談內容是否包含高端疫苗，他表示「今天要談」。但今天上午被問及昨天與日方洽談結果，他又改口表示「昨天並沒有說昨天要談，大概還沒有這麼快」。

指揮中心昨表示，未來邊境鬆綁擬優先開放短期商務客，是否會採居家檢疫5天加自主健康管理9天的方式？陳時中說「我沒有這樣講」，他澄清只是請資訊單位配合未來居檢日數變化及場所，先準備資訊化電子表單，以因應各種可能性。

外界關心11月是否會開放AZ混打莫德納或BNT，陳時中表示，混打mRNA是既定的目標。但並未透露進一步規劃。至於BNT青少年第2劑是否會緩打？他表示目前沒有這個計畫，現在已經送ACIP討論。

而目前國內首例疫苗接種後不良反應共通報1萬1165件，其中包含1006件接種後死亡個案，指揮中心日前公布最新審議結果，桃園市一名余姓民眾因接種後發生血栓併血小板低下症候群，研判與接種AZ疫苗相關，因此核予救濟金90萬元。陳時中今天表示，目前已經審議的案件大概是22案，接下來速度會加快，未來會定期和大家做報告。